Жители Актау вновь пожаловались на резкий и едкий запах в воздухе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. По данным измерительных приборов, концентрация сероводорода в 8:00 утра 16 июля достигла 102 мкг/м³ — это почти в 13 раз выше предельно допустимой нормы, сообщает издание.

Неприятный запах ощутили жители сразу нескольких районов города. В соцсетях они пишут о головных болях, тошноте и удушье. Это уже не первый подобный случай: в конце мая в Актау также фиксировали превышение ПДК сероводорода, тогда экологическое ведомство подтвердило факт выброса. Руководитель департамента экологии Мангистауской области Армат Джусупкалиев объяснил, что источник зловония — жидкая фаза хвостохранилища Кошкар-Ата, образующаяся из сливов неочищенных сточных вод с КОС-2. При высоких температурах из этой массы выделяются пары, а северный ветер приносит их в город. Больше всего страдают микрорайоны Шыгыс, Шыгыс-2, 27 и 28.

Что касается текущей ситуации с неприятным запахом в Актау, официальных комментариев пока не поступало.