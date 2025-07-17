"Дышать нечем": в Актау зафиксировано 13-кратное превышение нормы сероводорода
Жители города жалуются на головные боли, тошноту и удушье.
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Жители Актау вновь пожаловались на резкий и едкий запах в воздухе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. По данным измерительных приборов, концентрация сероводорода в 8:00 утра 16 июля достигла 102 мкг/м³ — это почти в 13 раз выше предельно допустимой нормы, сообщает издание.
Неприятный запах ощутили жители сразу нескольких районов города. В соцсетях они пишут о головных болях, тошноте и удушье. Это уже не первый подобный случай: в конце мая в Актау также фиксировали превышение ПДК сероводорода, тогда экологическое ведомство подтвердило факт выброса. Руководитель департамента экологии Мангистауской области Армат Джусупкалиев объяснил, что источник зловония — жидкая фаза хвостохранилища Кошкар-Ата, образующаяся из сливов неочищенных сточных вод с КОС-2. При высоких температурах из этой массы выделяются пары, а северный ветер приносит их в город. Больше всего страдают микрорайоны Шыгыс, Шыгыс-2, 27 и 28.
Что касается текущей ситуации с неприятным запахом в Актау, официальных комментариев пока не поступало.
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