Столица Индонезии Джакарта впервые возглавила список крупнейших городов мира, опередив многолетнего лидера - Токио, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.

Согласно свежему отчету World Urbanization Prospects 2025, подготовленному ООН, в агломерации Джакарты проживает почти 42 миллиона человек. На втором месте - Дакка в Бангладеш с населением около 40 миллионов, на третьем - Токио (33 миллиона).

В документе подчеркивается, что почти половина жителей Земли, более восьми миллиардов человек, сегодня живут в городах. При этом темпы урбанизации продолжают расти. Если в 1950 году в городах проживало 20 процентов населения планеты, то сейчас эта доля более чем удвоилась.

Количество мегаполисов с населением свыше 10 миллионов человек также увеличивается: за последние 50 лет их стало в четыре раза больше, с восьми до 33, и большинство из них расположены в Азии. Единственным неазиатским городом в десятке крупнейших остается Каир.

По прогнозам ООН, к 2050 году число городов-миллионников такого масштаба вырастет до 37. К ним присоединятся Аддис-Абеба, Дар-эс-Салам, Хаджипур и Куала-Лумпур. В то же время некоторые мегаполисы, включая Мехико и Чэнду, уже сталкиваются со снижением численности населения.