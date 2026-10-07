Джеки Чан поделился впечатлениями о съемках в Казахстане

В Астане 6 октября состоялась пресс-конференция, посвященная международному кинопроекту «Доспехи Бога. Ультиматум». В ней приняли участие создатели фильма, первый вице-министр культуры и информации Канат Искаков и исполнитель главной роли Джеки Чан. Съемки картины завершились в Казахстане. Они проходили в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях.

Джеки Чан поделился впечатлениями от работы в Казахстане. На пресс-конференции также обсудили возможности страны как площадки для международных кинопроизводств, природные и локационные особенности Казахстана и перспективы привлечения зарубежных съемочных проектов.

«Доспехи Бога. Ультиматум» стал первым международным проектом казахстанской компании Salem Entertainment. Фильм создается при поддержке Министерства культуры и информации Казахстана и китайской государственной кинокомпании China Film Group Corporation. Картина выйдет в международный прокат.

Ожидается, что проект поможет привлечь внимание к туристическому и культурному потенциалу Казахстана и будет способствовать развитию международного кинопроизводства в стране.