Джеки Чан познакомился с роботом-полицейским в Актау
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Во время визита в Актау всемирно известный актер и режиссер Джеки Чан ознакомился с роботизированной платформой, которую полиция использует для обеспечения общественной безопасности. На появившемся в социальных сетях видео видно, как актер внимательно наблюдает за работой робота-собаки и снимает его на мобильный телефон.
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Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, роботизированные платформы предназначены для патрулирования общественных мест, мониторинга оперативной обстановки и профилактики правонарушений. Они оснащены камерами высокого разрешения и интеллектуальными системами наблюдения, а видео в режиме реального времени передается в Центр оперативного управления.
Кроме того, такие устройства способны обнаруживать подозрительные предметы, фиксировать признаки задымления и возгорания, а при возникновении чрезвычайных ситуаций автоматически передавать информацию экстренным службам. По данным полиции, использование роботов помогает повысить эффективность обеспечения общественной безопасности.
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