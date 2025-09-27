В Алматы состоялась рабочая встреча представителей компании Salem Entertainment с легендой мирового кинематографа — актером, режиссером, сценаристом и продюсером Джеки Чаном, передаёт BAQ.KZ.

В рамках визита знаменитого кинодеятеля стороны обсудили детали крупного совместного проекта, над которым уже началась активная работа. Как сообщили в компании, значительная часть съёмок будущей картины пройдет именно в Казахстане.

За время пребывания в Алматы Джеки Чан вместе с командой Salem Entertainment провел отбор локаций для предстоящих съёмок. Подробности сюжета и концепции фильма пока не разглашаются, однако создатели обещают, что зрителей ждёт по-настоящему грандиозный проект.

"Подробности пока оставим в секрете. Но поверьте, всё самое интересное ещё впереди. Следите за нашими обновлениями!", - отметили в компании.

Новый проект с участием Джеки Чана станет значимым событием для отечественной киноиндустрии и привлечет внимание мировой аудитории к Казахстану как перспективной съёмочной площадке.