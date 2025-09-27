Джеки Чан приступил к съемкам нового проекта в Казахстане
Значительная часть съёмок будущей картины пройдет именно в Казахстане.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы состоялась рабочая встреча представителей компании Salem Entertainment с легендой мирового кинематографа — актером, режиссером, сценаристом и продюсером Джеки Чаном, передаёт BAQ.KZ.
В рамках визита знаменитого кинодеятеля стороны обсудили детали крупного совместного проекта, над которым уже началась активная работа. Как сообщили в компании, значительная часть съёмок будущей картины пройдет именно в Казахстане.
За время пребывания в Алматы Джеки Чан вместе с командой Salem Entertainment провел отбор локаций для предстоящих съёмок. Подробности сюжета и концепции фильма пока не разглашаются, однако создатели обещают, что зрителей ждёт по-настоящему грандиозный проект.
"Подробности пока оставим в секрете. Но поверьте, всё самое интересное ещё впереди. Следите за нашими обновлениями!", - отметили в компании.
Новый проект с участием Джеки Чана станет значимым событием для отечественной киноиндустрии и привлечет внимание мировой аудитории к Казахстану как перспективной съёмочной площадке.
Самое читаемое
- Ермек Кошербаев: семь месяцев вице-премьерства
- В Туркестанской области учителя получили 4,2 млн тенге за несуществующие занятия
- В Костанае набирает обороты скандал из-за новой реформы ОСИ
- Аида Балаева призвала женщин воспитывать в молодёжи культуру и толерантность
- "Нас оставили на произвол судьбы" - жители ЖК "Манхэттен" в Алматы просят помощи у властей