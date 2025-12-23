Известный актёр Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Факелоносец пробежал по территории древних руин города Помпеи, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на NBC News.

Для Чана это уже третье участие в эстафете олимпийского огня. Ранее он нёс факел на Олимпийских играх в Пекине в 2008 и 2022 годах.

Общая протяжённость эстафеты составит почти 12 тысяч километров. Завершится она на стадионе "Сан-Сиро" в Милане, где 6 февраля состоится церемония открытия Олимпийских игр.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Соревнования примут Милан и Кортина-д’Ампеццо.