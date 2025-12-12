Мировая звезда Джеки Чан и режиссёр фильма "Доспехи Бога: Ультиматум" Роберт Кун официально утвердили Мангистау главной локацией для своего нового крупного кинопроекта, передает BAQ.KZ со ссылкой на Центр общественных коммуникаций региона.

В ходе визита представители кинопроекта ознакомились с природными и инфраструктурными возможностями региона, посетили десятки потенциальных локаций и провели детальный осмотр ключевых природных объектов.

В результате длительных переговоров именно Мангистау был выбран местом проведения съёмок фильма "Доспехи Бога" благодаря уникальным ландшафтам, масштабным панорамам и природной самобытности региона.

Съёмки культового фильма в Мангистау рассматриваются как значимое событие для казахстанской киноиндустрии. Реализация проекта позволит укрепить позиции Казахстана на международной кинематографической карте, привлечь инвестиции в регион, а также будет способствовать развитию креативных индустрий и туристического потенциала области.

Отмечается, что участие в проекте международной команды такого уровня создаёт дополнительные возможности для профессионального обмена, вовлечения местных специалистов и продвижения природного и культурного наследия Мангистау на мировой аудитории.

Подготовительные и организационные работы по проекту будут продолжены в установленном порядке.