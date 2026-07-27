Джеки Чан станцевал под песни Miyagi во время отдыха в Актау
Видео с голливудским актером и российским рэпером активно обсуждают пользователи социальных сетей.
27 Июля 2026, 08:09
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27 Июля 2026, 08:0927 Июля 2026, 08:09
113Фото: Instagram.com
В социальных сетях активно обсуждают видео с участием голливудского актера Джеки Чана и российского рэпера Miyagi, которые, судя по опубликованным кадрам, проводят время вместе в Актау.
На одном из роликов Джеки Чан слушает композиции Miyagi и тепло приветствует исполнителя. Актер также позирует вместе с рэпером для совместных фотографий и, судя по видео, танцует под его музыку.
Кадры были опубликованы в Instagram-аккаунте Miyagi. На фотографиях также запечатлен известный комик Нурлан Сабуров.
Неожиданная встреча голливудской звезды и популярного исполнителя вызвала большой интерес у пользователей социальных сетей. Комментаторы обсуждают знакомство Джеки Чана с творчеством Miyagi и его реакцию на музыку артиста.
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