Джеки Чан станцевал под песни Miyagi во время отдыха в Актау

Видео с голливудским актером и российским рэпером активно обсуждают пользователи социальных сетей.

27 Июля 2026, 08:09
АВТОР
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Instagram.com 27 Июля 2026, 08:09
27 Июля 2026, 08:09
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Фото: Instagram.com

В социальных сетях активно обсуждают видео с участием голливудского актера Джеки Чана и российского рэпера Miyagi, которые, судя по опубликованным кадрам, проводят время вместе в Актау.

На одном из роликов Джеки Чан слушает композиции Miyagi и тепло приветствует исполнителя. Актер также позирует вместе с рэпером для совместных фотографий и, судя по видео, танцует под его музыку.

Кадры были опубликованы в Instagram-аккаунте Miyagi. На фотографиях также запечатлен известный комик Нурлан Сабуров.

Неожиданная встреча голливудской звезды и популярного исполнителя вызвала большой интерес у пользователей социальных сетей. Комментаторы обсуждают знакомство Джеки Чана с творчеством Miyagi и его реакцию на музыку артиста.

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