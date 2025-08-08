  • 8 Августа, 16:51

Дженнифер Лопес заметила танцовщиц из Актобе

ZCrew из Актобе попали в Stories Джей Ло.

Сегодня, 16:33
АВТОР
кадр видео Сегодня, 16:33
Сегодня, 16:33
68
Фото: кадр видео

Американская поп-дива Дженнифер Лопес сделала редкий жест внимания — она заметила и опубликовала участие актюбинских танцовщиц в её Instagram Stories, передает BAQ.KZ.

Девушки из танцевальной команды ZCrew (Актобе) танцевали под трек BIRTHDAY в рамках челленджа, который певица ранее запустила. Видео, набравшее тысячи лайков и комментариев, было перепощено Джей Ло к себе.

 
 
 
 
 
Публикация от ZHULDYZ YELUBAY | DANCE | AKX (@zhuzyalala)

