Американская поп-дива Дженнифер Лопес сделала редкий жест внимания — она заметила и опубликовала участие актюбинских танцовщиц в её Instagram Stories, передает BAQ.KZ.

Девушки из танцевальной команды ZCrew (Актобе) танцевали под трек BIRTHDAY в рамках челленджа, который певица ранее запустила. Видео, набравшее тысячи лайков и комментариев, было перепощено Джей Ло к себе.