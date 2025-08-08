Дженнифер Лопес заметила танцовщиц из Актобе
ZCrew из Актобе попали в Stories Джей Ло.
Сегодня, 16:33
68Фото: кадр видео
Американская поп-дива Дженнифер Лопес сделала редкий жест внимания — она заметила и опубликовала участие актюбинских танцовщиц в её Instagram Stories, передает BAQ.KZ.
Девушки из танцевальной команды ZCrew (Актобе) танцевали под трек BIRTHDAY в рамках челленджа, который певица ранее запустила. Видео, набравшее тысячи лайков и комментариев, было перепощено Джей Ло к себе.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
