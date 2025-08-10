Сегодня на Центральном стадионе Алматы проходит одно из самых масштабных музыкальных событий года — сольный концерт Дженнифер Лопес в рамках мирового тура Up All Night, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Алматы. Певица впервые посетила Казахстан в этом туре, выступив в Астане, а теперь, по многочисленным просьбам фанатов, приехала в Алматы, превратив город в центр притяжения мировой музыкальной индустрии.

Более 20 тысяч зрителей собрались на стадионе, чтобы увидеть мировую суперзвезду. Среди них — гости из более чем 35 стран и свыше 8 тысяч иностранных туристов. Атмосфера в зале — по-настоящему праздничная: со сцены звучат хиты, зрители танцуют, поют и снимают выступление на телефоны.

С самого утра у стадиона царила оживлённая и радостная атмосфера. Алматинцев и гостей мегаполиса встречали уличные артисты и маскоты, создавая настроение задолго до старта концерта. Порядок и чистоту обеспечивали городские службы и волонтёры: они убирали территорию, не давая образоваться мусору, чтобы в этот вечер сияли не только софиты сцены, но и сам город.

Запуск зрителей на концерт начался в 15:00. Доступ на арену осуществлялся через три входа — со стороны проспекта Абая, улиц Сатпаева и Байтурсынова. На подходах к стадиону, в частности со стороны ул. Сатпаева, в часы наибольшего наплыва образовывались локальные скопления людей.

Организаторы, частная охрана, волонтёры и сотрудники полиции отрегулировали потоки зрителей, обеспечив порядок и безопасность. Все гости прошли на свои места без опозданий, и концерт стартовал вовремя, как и было запланировано. Общая численность зрителей составила более 20 тысяч человек.