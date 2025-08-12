7 августа на стадионе "Миллий" ("Бунёдкор") в Ташкенте прошёл концерт мировой поп-звезды Дженнифер Лопес. Однако уже на следующий день в соцсетях появились сообщения о серьёзных повреждениях газона, на котором проводятся домашние матчи одноимённого клуба и сборной Узбекистана по футболу, передает BAQ.KZ.

По данным представителей футбольного сообщества, укладка поля обошлась в $1 млн — такая сумма связана с недочётами при строительстве арены. Эксперты отмечают, что аналогичный газон можно было установить и за $400 тысяч. Пишет repost.uz.

После выступления певицы пострадала не только травяная поверхность, но и дренажная система. На полное восстановление поля может потребоваться до двух месяцев.

Подобная ситуация произошла и в Армении: после концерта Дженнифер Лопес там также пришлось восстанавливать футбольное поле, причём в сентябре на стадионе запланирован матч отборочного турнира к чемпионату мира.