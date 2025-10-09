Джей Ло рассказала о "гигантском кузнечике" на концерте в Алматы
Американская певица Дженнифер Лопес вспомнила забавный эпизод, произошедший во время её концерта в Алматы 10 августа, передает BAQ.KZ. В интервью шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon артистка рассказала, что прямо во время выступления на неё запрыгнул крупный кузнечик.
Сначала я подумала, что это просто мошка — прожекторы притягивали насекомых. Но потом почувствовала, что что-то ползёт по мне. Когда я его смахнула, поняла, что он был огромный — почти как вертолёт! — пошутила певица.
Фрагмент с инцидентом во время концерта быстро разошёлся по соцсетям и стал вирусным.
