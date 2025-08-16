Джей Ло репостнула кавер казахстанской исполнительницы на свою песню
Видео набрало почти миллион просмотров.
Сегодня, 16:06
Фото: Instagram.com
Казахстанска Молдир Байбуринова исполнила кавер на песню Дженнифер Лопес " Ain't your mama". Видео репостнула Джей Ло на своей странице Instagram, передает BAQ.KZ.
Песня "Ain't Your Mama" Дженнифер Лопес была выпущена 7 апреля 2016 года. Песня затрагивает тему расширения прав и возможностей женщин и имеет влияние регги, дэнсхолла и латиноамериканской музыки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
