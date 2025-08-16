  • 16 Августа, 17:07

Джей Ло репостнула кавер казахстанской исполнительницы на свою песню

Видео набрало почти миллион просмотров.

Фото: Instagram.com

Казахстанска Молдир Байбуринова исполнила кавер на песню Дженнифер Лопес " Ain't your mama". Видео репостнула Джей Ло на своей странице Instagram, передает BAQ.KZ.

Песня "Ain't Your Mama" Дженнифер Лопес была выпущена 7 апреля 2016 года. Песня затрагивает тему расширения прав и возможностей женщин и имеет влияние регги, дэнсхолла и латиноамериканской музыки.

 
 
 
 
 
Публикация от Moldir Baiburinova (@baiburinova_)

