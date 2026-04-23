  • Джиу-джитсер Батыр Тенизбай стал бронзовым призером Азиатских пляжных игр

Соревнования проходят в Китае

Сегодня 2026, 16:45
Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана отметилась первой медалью на Азиатских пляжных играх-2026 в Санье (Китай), передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Ее автором стал представитель команды по джиу-джитсу Батыр Тенизбай.

В схватке за третье место в категории до 62 килограммов джитсер встретился с сокомандником Мансуром Хабибуллой. Тенизбай выиграл противостояние со счетом 2:0, став бронзовым призером Азиады.

