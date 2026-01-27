Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба подтвердил интерес к себе со стороны алматинского "Кайрата", однако дал понять, что вариант с продолжением карьеры в Казахстане для него изначально не был актуален, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Championat.com.

Также форвард сравнил уровень казахстанского клуба с ведущими командами РПЛ.

— За "Кайратом" в Лиге чемпионов особо не слежу. Сложно сказать, как бы они выглядели на фоне наших команд, но, думаю, "Краснодар" и "Зенит" сильнее. Причем, возможно, даже значительно, — отметил Дзюба.

По его словам, интерес со стороны алматинского клуба действительно был, но рассматривать его всерьез футболист не стал.

— Да, они мной интересовались, это правда. Но Казахстан я вообще не рассматривал. Там тяжелые поля, сложные перелеты, да и в целом играть непросто. Если честно, этот вариант мне был неинтересен, — цитирует Дзюбу Sport24.

В текущем сезоне Артем Дзюба провел за "Акрон" 16 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге, забив пять мячей и отдав четыре результативные передачи.