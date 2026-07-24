Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует, что экономика Казахстана в 2026 году вырастет на 5,5%. К концу года инфляция замедлится до 9,7%, базовая ставка может снизиться примерно до 16%, а среднегодовой курс доллара составит около 490 тенге, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе ЕАБР на 2026–2028 годы.

«Мы ожидаем, что в 2026–2028 годах рост экономики Казахстана сохранится на уровне около 5,5%. Этому будут способствовать стабилизация ситуации в нефтегазовом секторе и сохранение высоких темпов роста несырьевых отраслей», – отмечается в документе.

По оценке ЕАБР, основными драйверами экономики в 2026 году станут обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт, торговля и инфраструктурные проекты. Дополнительную поддержку экспорту и бюджетным доходам окажут более высокие цены на нефть по сравнению с 2025 годом.

Снижение добычи нефти сдерживало рост

В первые месяцы 2026 года на экономику Казахстана негативно повлияли слабые показатели горнодобывающей промышленности, прежде всего нефтегазового сектора.

За январь–апрель добыча нефти и газового конденсата составила 28,3 млн тонн, что соответствует 86,2% уровня аналогичного периода 2025 года.

По данным Министерства энергетики, снижение связано с ситуацией в Каспийском трубопроводном консорциуме и проведением работ на месторождении Тенгиз.

Несмотря на это, несырьевые отрасли сохранили высокую деловую активность. За четыре месяца строительство выросло на 14,5%, транспорт и складирование – на 12%, обрабатывающая промышленность – на 9,9%, торговля – на 5,1%.

В ЕАБР считают, что по мере восстановления нефтегазового сектора темпы экономического роста будут усиливаться.

Напомним, в 2025 году ВВП Казахстана вырос на 6,5%. В 2026–2028 годах банк ожидает ежегодный рост на уровне 5,5%.

В Казахстане реализуют около 200 инвестиционных проектов

Согласно прогнозу ЕАБР, промышленная политика государства продолжит поддерживать рост обрабатывающего сектора.

В 2026 году Правительство Казахстана планирует реализовать около 200 инвестиционных проектов общей стоимостью 1,7 трлн тенге. Ожидается создание 19,1 тыс. постоянных рабочих мест.

Запуск новых предприятий и выход действующих производств на полную мощность позволят сохранить высокие темпы роста в обрабатывающей промышленности.

Дополнительный импульс строительству и транспорту должна придать реализация Национального инфраструктурного плана.

«Продолжение инфраструктурных проектов в сфере транспорта, энергетики, телекоммуникаций и жилищно-коммунального хозяйства будет стимулировать инвестиционную активность», – отмечают эксперты банка.

Средняя цена нефти составит 82 доллара

ЕАБР рассматривает нефтяной сектор как один из ключевых факторов экономического роста.

По базовому сценарию банка средняя цена нефти марки Brent в 2026 году составит около 82 долларов за баррель против 69 долларов в 2025 году.

В апреле 2026 года средняя стоимость Brent достигала 120,4 доллара за баррель. После резкого роста во втором квартале цены, по прогнозу банка, постепенно снизятся, однако останутся выше среднегодового уровня прошлого года.

Более дорогая нефть будет поддерживать экспортные доходы, поступления в бюджет и активность нефтяной отрасли.

Инфляция замедлится до 9,7%

Инфляционное давление в Казахстане постепенно снижается, однако остается высоким.

В апреле 2026 года годовая инфляция снизилась до 10,6% против 11% месяцем ранее. За месяц цены выросли на 0,8%.

Продовольственные товары подорожали за год на 11,3%, непродовольственные – на 11,7%, платные услуги – на 8,9%.

«Мы ожидаем, что к концу 2026 года инфляция снизится до 9,7%. По сравнению с 12,3% на конец 2025 года это свидетельствует о переходе к траектории замедления инфляции», – говорится в прогнозе.

Снижению инфляции будут способствовать жесткая денежно-кредитная политика, относительная устойчивость тенге, стабилизация потребительского спроса и меры по сдерживанию регулируемых цен.

По прогнозу банка, в 2027 году инфляция может снизиться до 6,2%, а в 2028 году – до 5%, что близко к целевому уровню Национального банка.

Вместе с тем рост мировых цен на продовольствие, удобрения и логистические услуги может замедлить этот процесс.

Инфляционные ожидания населения также остаются повышенными. В апреле ожидания на ближайшие 12 месяцев снизились с 14,6% до 12,4%, однако все еще превышают средний показатель 2017–2020 годов (10,9%).

Базовая ставка может снизиться до 16%

ЕАБР прогнозирует, что Национальный банк начнет постепенно снижать базовую ставку во второй половине 2026 года.

К концу года она может составить около 16%, а средний уровень ставки за год ожидается на отметке 17,3%.

«При устойчивом снижении инфляции и инфляционных ожиданий мы ожидаем постепенное снижение базовой ставки во второй половине 2026 года», – говорится в документе.

Если инфляционное давление сохранится, Национальный банк может дольше придерживаться жесткой денежно-кредитной политики.

По оценке ЕАБР, средняя базовая ставка снизится до 12,7% в 2027 году и до 9,1% – в 2028 году.

Снижение ставки должно постепенно улучшить условия кредитования и поддержать инвестиционную и деловую активность.

При этом темпы роста необеспеченного потребительского кредитования уже замедлились. По состоянию на март 2026 года рост новых необеспеченных кредитов за последние 12 месяцев составил лишь 1,7%, что может снизить инфляционное давление со стороны потребительского спроса.

Среднегодовой курс доллара составит 490 тенге

По прогнозу ЕАБР, среднегодовой курс доллара в 2026 году составит около 490 тенге, а к концу года может приблизиться к 500 тенге за доллар.

Поддержку национальной валюте будут оказывать высокая базовая ставка, благоприятная конъюнктура нефтяного рынка и интерес иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам Казахстана.

С начала 2026 года вложения нерезидентов в казахстанские государственные облигации выросли на 21%. Высокая доходность тенговых инструментов усилила спрос на национальную валюту.

Объем торгов иностранной валютой на Казахстанской фондовой бирже за январь–апрель увеличился на 47,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Высокая базовая ставка, цены на нефть и инвестиции нерезидентов в государственные ценные бумаги поддерживают курс тенге. Мы ожидаем, что среднегодовой курс доллара в 2026 году составит около 490 тенге», – говорится в отчете.

В 2027–2028 годах тенге, по прогнозу банка, будет постепенно ослабевать. Средний курс доллара ожидается на уровне 505 тенге в 2027 году и 525 тенге – в 2028-м.

Это связано с ожидаемым снижением цен на нефть после первой половины 2026 года, смягчением денежно-кредитной политики и ростом импорта по мере расширения экономики.

В банке подчеркивают, что речь идет не о резкой девальвации, а о постепенной нормализации внешних и внутренних экономических условий.

Положительное сальдо торговли сохраняется

В первом квартале 2026 года выросли и доходы государственного бюджета.

За январь–март доходы без учета трансфертов составили 6,4 трлн тенге, что примерно на 17% больше, чем годом ранее.

Доходная часть республиканского бюджета исполнена на 102%, расходы государственного бюджета – на 94,3%.

Во внешней торговле также сохраняется положительное сальдо. За январь–март экспорт товаров достиг 18 млрд долларов, увеличившись на 9,4%.

Импорт вырос на 11,8%, до 14,9 млрд долларов, благодаря чему профицит торгового баланса составил около 3,1 млрд долларов.

По мнению ЕАБР, положительное сальдо торговли продолжит поддерживать валютные поступления в экономику Казахстана.

Какие риски сохраняются?

ЕАБР также назвал основные риски для экономики Казахстана.

Среди них – ослабление мирового спроса, усиление торговых ограничений и замедление экономического роста в странах – ключевых торговых партнерах Казахстана.

Серьезное снижение цен на нефть может привести к сокращению экспортных поступлений и доходов бюджета, что негативно скажется на темпах роста экономики.

Дополнительное инфляционное давление способны создать дальнейший рост цен на продовольствие, удобрения и международные транспортные услуги.

В этом случае инфляция будет снижаться медленнее ожидаемого, а Национальному банку, вероятно, придется дольше сохранять жесткую денежно-кредитную политику.

В целом ЕАБР ожидает, что в 2026–2028 годах экономика Казахстана будет ежегодно расти примерно на 5,5%, а основными драйверами роста останутся несырьевые отрасли, инфраструктурные проекты, обрабатывающая промышленность и доходы от экспорта нефти.