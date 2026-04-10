Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления Евразийского банка развития Николая Подгузова, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи стороны обсудили итоги 20-летней работы банка, а также перспективы дальнейшего инвестиционного сотрудничества.

Президент поздравил Евразийский банк развития с юбилеем и отметил его важную роль в экономике страны.

«Евразийский банк развития является одним из ключевых партнеров Казахстана в реализации стратегически значимых проектов», - подчеркнул Токаев.

Глава ЕАБР Николай Подгузов представил экономические прогнозы, согласно которым рост ВВП Казахстана в 2026 году составит не менее 5,5%.

По его словам, этому способствуют активные инвестиции, развитие инфраструктуры, устойчивый внутренний спрос и стабильные социальные показатели.

За последние годы банк значительно увеличил объемы инвестиций. В рамках стратегии на 2022–2026 годы общий объем вложений достиг 9,2 млрд долларов, из которых 5,2 млрд направлены в экономику Казахстана.

Средства распределены по ключевым отраслям: промышленность, энергетика, транспортная инфраструктура и финансовый сектор. Отдельное внимание уделяется цифровизации и внедрению технологий искусственного интеллекта.

Президент также отметил расширение географии деятельности банка, подчеркнув, что это способствует развитию новых проектов и укреплению региональной интеграции.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать сотрудничество и реализовывать совместные инициативы для устойчивого роста экономики Казахстана.