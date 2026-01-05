Казахстан в рамках Евразийского экономического союза расширяет возможности для экспорта и одновременно сохраняет инструменты защиты внутреннего рынка. Об этом сообщили в Министерстве торговли и интеграции в ответе на запрос корреспондента BAQ.KZ.

Казахстан является членом Евразийский экономический союз с 1 января 2015 года. Договор о создании объединения был подписан 29 мая 2014 года и вступил в силу в 2015 году. Сегодня в ЕАЭС входят пять государств - Казахстан, Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан. Основная цель союза - формирование общего рынка и обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Единый рынок и общая торговая политика

В министерстве напомнили, что в рамках ЕАЭС действует единое внешнеторговое и таможенное регулирование, применяются общие таможенные тарифы, а также формируется единое правовое поле в сферах технического регулирования, конкуренции и субсидирования. Сотрудничество охватывает промышленность, сельское хозяйство, транспорт, энергетику и другие ключевые отрасли.

Между странами союза отменен таможенный контроль, не осуществляется государственный контроль в санитарной, ветеринарно-санитарной и фитосанитарной сферах. Кроме того, сертификаты безопасности, выданные в странах ЕАЭС, признаются взаимно, что снижает административные барьеры и упрощает доступ товаров на рынки партнеров.

Соглашения с третьими странами

С учетом единой внешнеторговой политики ЕАЭС уже действуют соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Сербией и Ираном.

В 2026 году союз расширил сеть преференциальных соглашений. Были подписаны соглашение об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами, временное торговое соглашение с Монголией, а также соглашение о свободной торговле с Республикой Индонезия.

В Министерстве торговли и интеграции подчеркнули, что реализация этих договоренностей открывает дополнительные возможности для выхода казахстанской продукции на зарубежные рынки и способствует развитию устойчивых торгово-экономических связей.

Защита национальных интересов

Отдельное внимание уделяется механизмам защиты национальных экономических интересов. Решения в рамках ЕАЭС принимаются на основе консенсуса, предусмотрено применение права вето. Торговые споры между государствами рассматриваются на площадке Евразийская экономическая комиссия.

На уровне союза и национального законодательства предусмотрены инструменты защиты внутреннего рынка. Так, договорно-правовая база ЕАЭС допускает введение ограничений во взаимной торговле, включая случаи, связанные с обеспечением безопасности государства. В чувствительных секторах государственных закупок возможно временное изъятие из национального режима сроком до двух лет для поддержки отечественных производителей.

Кроме того, закон "О регулировании торговой деятельности" закрепляет за Правительством Казахстана право применять ответные меры в отношении государств - членов ЕАЭС или третьих стран, если они не выполняют международные обязательства либо ограничивают доступ казахстанских товаров и услуг.

Таким образом, в условиях членства в ЕАЭС Казахстан сочетает расширение внешнеторговых возможностей с сохранением эффективных механизмов защиты национальной экономики.