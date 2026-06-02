ЕАЭС в условиях турбулентности: какие вызовы и возможности видит Казахстан

На фоне санкционного давления, перестройки глобальной торговли и роста геополитической неопределенности Казахстану приходится адаптировать свою стратегию в рамках Евразийского экономического союза. Несмотря на сохранение общего рынка и интеграционных механизмов, внутри объединения остаются системные проблемы, которые напрямую затрагивают интересы отечественных производителей и экспортеров. Об этом в интервью BAQ.KZ рассказал эксперт.

По словам политолога Замира Каражанова, после 2022 года ситуация в ЕАЭС не претерпела кардинальных изменений, однако ряд тенденций вызывает обеспокоенность. В частности, изменились торговые потоки между Казахстаном и странами союза.

"После 2022 года наблюдалось определенное снижение товарооборота, причем происходило это главным образом за счет сокращения импорта из РФ. Казахстан стал закупать меньше российской продукции. Несмотря на падение объемов, для Казахстана тенденция изначально носила позитивный характер, поскольку взаимная торговля с соседней страной характеризовалась дисбалансом, в структуре которого доминировал импорт", – отметил Каражанов.

Вместе с тем в 2025 году ситуация изменилась.

Поставки Казахстана в страны ЕАЭС сократились на 8,3% и составили 10,1 млрд долларов, тогда как импорт из государств союза вырос на 4,4% до 20,8 млрд долларов. В результате объем закупок более чем вдвое превысил экспорт, что эксперт называет тревожным сигналом.

Санкции и валютные риски продолжают влиять на рынок

Дополнительным фактором риска остается нестабильность российского рубля. По мнению политолога, жесткие международные санкции сделали курс российской валюты менее предсказуемым, что отражается на устойчивости торговых операций и повышает неопределенность для бизнеса.

При этом Казахстан, по его оценке, последовательно учитывает риски вторичных санкций и старается соблюдать международные требования.

Почему ЕАЭС нуждается в реформировании

Говоря об эффективности ЕАЭС как инструмента защиты экономических интересов Казахстана, Каражанов подчеркнул, что на практике интеграционные механизмы работают не в полной мере.

"ЕАЭС предполагает беспрепятственное перемещение товаров и формирование общего рынка. Однако на практике сохраняются системные барьеры, которые существенно снижают эффективность интеграции. Отечественные производители регулярно сталкиваются с ограничениями при экспорте, а сам Казахстан с торговым дисбалансом. Это наглядно свидетельствует о назревшей необходимости реформы союза", – считает эксперт.

По его мнению, в ближайшие годы мировая экономика будет двигаться не к дальнейшей глобализации, а к формированию крупных макрорегионов.

В этих условиях развитие ЕАЭС во многом будет зависеть от ситуации вокруг России, которая остается ключевым участником объединения. Санкционное давление на российскую экономику неизбежно оказывает влияние на весь союз, создавая для Казахстана как новые риски, так и дополнительные возможности для поиска ниш на меняющихся рынках.

Транзитный потенциал есть, но маршруты меняются

Отдельное внимание политолог уделил вопросу транзитного потенциала Казахстана. Несмотря на выгодное географическое положение, возможности страны сегодня ограничены внешними факторами.

Международные санкции существенно осложнили транзит ряда грузов через территорию России. Из-за ограничений на перевозку отдельных категорий товаров традиционные маршруты перестали работать в прежнем режиме, что вынуждает участников рынка искать альтернативные логистические направления и диверсифицировать транспортные коридоры.

Многовекторность не противоречит участию в ЕАЭС

Эксперт не видит противоречий между политикой многовекторности Казахстана и его участием в Евразийском экономическом союзе.

"Во-первых, это экономический союз, а не политическое объединение. Во-вторых, внешнеполитический курс – это внутреннее дело страны и ее суверенный выбор. В-третьих, об этом свидетельствует сама позиция других стран ЕАЭС", – подчеркнул Каражанов.

Комментируя отношения стран Центральной Азии с крупными мировыми центрами силы, эксперт отметил, что речь не идет о зависимости от Китая, России, Европейского союза или США.

По его мнению, государства региона самостоятельно определяют параметры сотрудничества, исходя из собственных национальных интересов. Основные угрозы связаны не с внешними партнерами как таковыми, а с высокой геополитической турбулентностью, которая влияет на логистику, инфраструктуру и крупнейшие рынки сбыта.

При этом нынешняя ситуация открывает перед Казахстаном и новые перспективы. Рост мирового спроса на нефть и редкоземельные металлы усиливает интерес к стране и создает возможности для расширения присутствия на внешних рынках.

Однако одновременно сохраняются риски замедления европейской и китайской экономик, которые являются важнейшими потребителями казахстанской продукции. Снижение деловой активности в этих регионах может привести к сокращению спроса на экспортные товары Казахстана.

Говоря о стратегии страны в ЕАЭС на ближайшие 5-10 лет, Каражанов считает, что главным принципом должен оставаться экономический прагматизм.

"Национальная экономика не стоит на месте, и впереди стоят задачи по увеличению объемов ВВП. Поэтому в рамках интеграционного объединения Казахстан должен отстаивать свои интересы, направленные на диверсификацию производства и выход отечественных производителей на рынки стран-участниц ЕАЭС. Любые барьеры, искусственные ограничения и регуляторные нормы, которые сдерживают рост или препятствуют расширению казахстанской экономики, должны планомерно и бескомпромиссно устраняться в ходе межгосударственного диалога", – заключил политолог.

Таким образом, по мнению эксперта, ключевым критерием эффективности участия Казахстана в ЕАЭС останется способность объединения обеспечивать равные условия торговли, устранять существующие барьеры и создавать дополнительные возможности для развития национальной экономики в условиях меняющейся мировой конъюнктуры.