East Hope Group реализует в Казахстане крупный инвестпроект в алюминиевой отрасли
Проект включает строительство горно-обогатительного комбината.
Сегодня 2026, 21:13
127Фото: Ukimet
Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев провел встречу с генеральным директором по стратегическим инвестициям East Hope Group Чен Леем, передает BAQ.KZ.
В ходе встречи обсуждены вопросы реализации в Казахстане крупного инвестиционного проекта в алюминиевой отрасли, предусматривающего создание производственных и энергетических объектов.
В частности, компания планирует запуск в Костанайской области комплекса производств общей стоимостью свыше $10 млрд. Проект включает строительство горно-обогатительного комбината по переработке бокситов, электролизного завода по выпуску алюминия и ветровой электростанции.
По итогам встречи Нурлыбек Налибаев подтвердил намерение Правительства продолжить совместную работу по реализации данного проекта.
