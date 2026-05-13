East Hope Group реализует в Казахстане крупный инвестпроект в алюминиевой отрасли

Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев провел встречу с генеральным директором по стратегическим инвестициям East Hope Group Чен Леем, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи обсуждены вопросы реализации в Казахстане крупного инвестиционного проекта в алюминиевой отрасли, предусматривающего создание производственных и энергетических объектов.

В частности, компания планирует запуск в Костанайской области комплекса производств общей стоимостью свыше $10 млрд. Проект включает строительство горно-обогатительного комбината по переработке бокситов, электролизного завода по выпуску алюминия и ветровой электростанции.

По итогам встречи Нурлыбек Налибаев подтвердил намерение Правительства продолжить совместную работу по реализации данного проекта.

