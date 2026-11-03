Эбола и хантавирус ускорили тревогу ВОЗ: мир призвали готовиться к новым пандемиям
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Новые вспышки опасных инфекций в Африке показали необходимость скорейшего завершения работы над международным договором о пандемиях. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на переговорах в Женеве.
По его словам, продолжающаяся эпидемия Эболы в Демократической Республике Конго и вспышка хантавируса напоминают, что угроза инфекций не ограничивается границами отдельных государств. Пандемическое соглашение приняли в мае 2025 года, однако страны до сих пор не согласовали механизм доступа к патогенам и распределения выгод (PABS). Он должен определить правила обмена образцами опасных вирусов и данными, а также справедливого распределения разработанных на их основе вакцин, тестов и лекарств.
Тедрос напомнил, что во время пандемии COVID-19 вакцины разработали в рекордные сроки, однако многие страны не получили к ним своевременного доступа, пока другие государства создавали запасы, превышавшие их потребности.
Региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге также подчеркнул необходимость справедливого распределения медицинских препаратов и вакцин. По его словам, мир не должен повторять неравенство, проявившееся во время пандемии коронавируса.
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