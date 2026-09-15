Эбола продолжает распространяться в Конго, число жертв превысило 3,5 тысячи

Эпидемия Эболы на востоке Демократической Республики Конго остается масштабной и продолжает расти в части районов, несмотря на первые признаки замедления распространения инфекции, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

По данным властей, подтверждено 7 258 случаев заражения и 3 510 смертей в семи провинциях. Нынешняя вспышка стала второй по числу погибших за всю историю наблюдений. Более смертоносной была только эпидемия в Западной Африке в 2014-2016 годах.

Специальный координатор ООН по Эболе Жюльен Харнейс заявил на брифинге в Женеве, что в отдельных районах ситуация начала меняться, но говорить о скором завершении эпидемии пока рано.

«Эпидемия остается смертельной и масштабной. В некоторых районах есть прогресс, но в других мы продолжаем видеть рост числа случаев», - сказал он.

Всемирная организация здравоохранения тоже пока не считает, что пик уже пройден.

Представитель ВОЗ Оливье Ле Полен заявил, что делать такой вывод преждевременно.

Власти Конго оценивают ситуацию более оптимистично. Министр здравоохранения Самюэль Роже Камба ранее сообщил, что после пика в середине августа распространение инфекции постепенно замедляется.

По его словам, число новых случаев в сутки снизилось примерно со 120 на пике до около 80. В десяти из 62 затронутых медицинских зон новых заражений не фиксировали более 22 дней.

«Эти цифры являются положительным сигналом. Они показывают, что меры на местах дают результат и кривая распространения начинает меняться», - сказал министр.

При этом он призвал не ослаблять меры борьбы с эпидемией.

Представители ООН предупреждают, что для полного контроля над вспышкой могут потребоваться еще несколько месяцев.