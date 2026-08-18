Эбола убила рекордное число людей в Конго

В Демократической Республике Конго вспышка Эболы стала самой смертоносной в истории страны. По последним данным, погибли уже 2325 человек, еще 4945 заразились. Нынешняя вспышка началась в мае и стала уже 17-й для ДРК. Она вызвана редким видом вируса Bundibugyo, против которого пока нет одобренной вакцины или доказанного лечения.

Ситуация развивается особенно быстро: отметки в 2000 смертей нынешняя вспышка достигла менее чем за три месяца. Для сравнения, во время эпидемии 2018–2020 годов в стране погибли 2299 человек, а всего было зарегистрировано 3481 случай. Эксперты связывают высокую смертность не с тем, что вирус стал опаснее, а с поздним выявлением заболевших, проблемами с медицинской инфраструктурой, нехваткой ресурсов и сложностями с отслеживанием контактов.

Доля умерших среди подтвержденных случаев выросла примерно с 20% в начале июня до 46%. Более смертоносной остается только эпидемия Эболы в Западной Африке в 2014–2016 годах, унесшая более 11 тысяч жизней.