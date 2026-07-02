ЕБРР намерен адаптировать финансовые продукты под потребности женщин в Казахстане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен расширять поддержку женщин-предпринимателей в Казахстане и разрабатывать финансовые продукты, учитывающие их потребности. Об этом на IV Пленарном заседании Global Businesswomen Council заявила президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам главы международного финансового института, расширение экономических возможностей женщин является не только вопросом справедливости, но и важным фактором экономического развития.

"Для нас это не только правильный подход, но и разумное экономическое решение. Когда женщины участвуют в предпринимательстве и экономической деятельности, выигрывает вся экономика", – отметила Рено-Бассо.

Она сообщила, что в Европейском банке реконструкции и развития принята новая стратегия в области гендерного равенства и поддержки предпринимательства, в рамках которой гендерная повестка интегрирована в развитие частного сектора.

"Новая стратегия предусматривает, что как минимум 40% всех реализуемых нами проектов будут включать компоненты, направленные на поддержку гендерного равенства", – сказала президент ЕБРР.

По ее словам, банк оказывает поддержку через различные инструменты, включая расширение доступа к финансированию, обучение, наставничество и развитие предпринимательских навыков.

Одиль Рено-Бассо отметила, что Казахстан является одним из наиболее показательных примеров работы ЕБРР в сфере инклюзивного финансирования.

"Сегодня в Казахстане действует программа, в рамках которой мы сотрудничаем с пятью финансовыми институтами, включая Министерство национальной экономики и фонд “Даму”. Это очень важный механизм поддержки", – сообщила она.

Глава ЕБРР подчеркнула, что следующим этапом станет использование накопленных данных для разработки финансовых продуктов, отвечающих потребностям женщин в Казахстане.

"Следующий шаг, который мы хотим сделать, – использовать имеющиеся данные для создания финансовых продуктов, соответствующих потребностям женщин в Казахстане", – отметила Рено-Бассо.

Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития работает не только с финансовым сектором, но и с корпоративными клиентами в сферах инфраструктуры, энергетики и промышленности.

"Мы сотрудничаем с компаниями для внедрения гендерных планов действий, совершенствования корпоративных практик и развития новых стандартов обучения", – подчеркнула президент банка.

По словам Одиль Рено-Бассо, поддержка экономической активности женщин способствует развитию инноваций, повышению устойчивости бизнеса и улучшению качества корпоративного управления.

"Экономическое расширение возможностей женщин – это не только вопрос справедливости, но и путь к инновациям, устойчивости и более эффективному управлению", – резюмировала президент Европейского банка реконструкции и развития.

Как подчеркнула Одиль Рено-Бассо, ЕБРР намерен продолжать сотрудничество с Казахстаном для расширения экономических возможностей женщин и превращения поставленных целей в реальные результаты для граждан страны.