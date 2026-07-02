ЕБРР назвал Казахстан одной из важнейших стран для инвестиций

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, передает BAQ.KZ.

Как было отмечено на встрече, за последние 30 лет Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в Казахстан более 11 млрд евро, профинансировав 354 проекта. Сейчас инвестиционный портфель банка в стране включает 131 проект общей стоимостью свыше 3,1 млрд евро.

Глава государства поблагодарил ЕБРР за вклад в экономическое развитие страны и подчеркнул стратегический характер многолетнего партнерства.

"Нас связывают отношения стратегического партнерства. Казахстан является одним из ключевых государств – партнеров Банка, и такое сотрудничество полностью соответствует нашей долгосрочной политике. Наше взаимодействие успешно развивается уже на протяжении многих лет", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как было отмечено на встрече, за последние 30 лет Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в Казахстан более 11 млрд евро, профинансировав 354 проекта. Сегодня инвестиционный портфель банка в стране включает 131 проект общей стоимостью свыше 3,1 млрд евро.

Президент также приветствовал подписание Рамочного соглашения о партнерстве между Правительством Казахстана и ЕБРР, предусматривающего дальнейшее расширение сотрудничества в целях устойчивого развития экономики.

В свою очередь Одиль Рено-Бассо сообщила, что ЕБРР продолжит поддержку проектов в сферах инфраструктуры, транспорта, ирригации и энергетики. Банк также намерен уделять особое внимание развитию частного сектора, малого и среднего бизнеса, а также финансированию проектов по добыче критически важных полезных ископаемых.

"Для нас Казахстан является одной из важнейших стран присутствия и деятельности. В этом году мы наблюдаем очень высокий уровень инвестиционной активности. Уже подписаны соглашения по проектам на сумму свыше 1 млрд долларов. Учитывая проекты, которые находятся в стадии подготовки, мы рассчитываем, что общий объем инвестиций в текущем году достигнет 1,3 млрд евро. Это станет самым высоким показателем инвестиций за всю историю нашей работы в Казахстане", – заявила президент ЕБРР.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам цифровизации и внедрения искусственного интеллекта. Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в этих направлениях, а ЕБРР выразил готовность поддерживать развитие инновационной экосистемы и цифровую трансформацию экономики Казахстана.