В Астана на полях саммита RES 2026 представители Казахстана и Европейский банк реконструкции и развитияобсудили расширение сотрудничества в энергетике, передает BAQ.kz.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов провёл встречу с управляющим директором ЕБРР Джанпьеро Наччи. В ходе переговоров стороны обсудили реализацию совместных проектов, а также подготовку к запуску страновой платформы на международной площадке COP31.

Особое внимание было уделено текущему портфелю проектов банка в Казахстане. Речь идет о развитии возобновляемых источников энергии и модернизации электросетевой инфраструктуры с участием отечественных компаний.

По словам министра, Казахстан высоко оценивает стратегическое партнерство с ЕБРР, который уже оказал значительную поддержку энергетическому сектору страны.

За последние годы при участии банка подписаны соглашения и меморандумы на сумму около 600 млн долларов США. Кроме того, реализованы проекты в сфере «зелёной» энергетики общей мощностью 788 МВт стоимостью более 1 млрд долларов.

Стороны также обсудили перспективы участия ЕБРР в финансировании строительства Камбаратинской ГЭС-1 мощностью 1860 МВт - проекта, имеющего ключевое значение для энергетической и водной безопасности Центральной Азии.

Отдельно была отмечена роль Платформы справедливого энергетического перехода (JETP), которая рассматривается как инструмент привлечения инвестиций и развития устойчивой энергетики.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжать сотрудничество, направленное на развитие энергетической инфраструктуры, повышение энергоэффективности и достижение климатических целей.