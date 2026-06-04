ЕБРР прогнозирует рост ВВП Казахстана на 4,7% в 2026 году

Казахстан остается одной из крупнейших экономик Центральной Азии, однако структура роста постепенно меняется. Если раньше динамика во многом определялась ситуацией в нефтегазовом секторе, то сегодня все более заметную роль играют строительство, транспорт, промышленность и инвестиции. К такому выводу пришел Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в новом обзоре Regional Economic Prospects.

По оценке банка, Центральная Азия и Монголия останутся самым быстрорастущим регионом операций ЕБРР. В 2026 году совокупный рост экономик региона ожидается на уровне 5,6%, а в 2027 году – 5,3%.

Экономисты отмечают, что в начале 2026 года страны региона сохраняли устойчивость на фоне внешних вызовов. Поддержку экономике продолжают оказывать внутреннее потребление и инвестиции, а наряду со сферой услуг важными драйверами роста становятся строительство и обрабатывающая промышленность.

"Перспективы роста остаются устойчивыми, однако все больше зависят от темпов внутренних реформ и способности экономик противостоять внешним шокам", – говорится в обзоре ЕБРР.

Инвестиции растут, добыча снижается

В Казахстане первый квартал 2026 года оказался неоднородным для разных отраслей экономики.

Строительство, транспорт и обрабатывающая промышленность сохранили положительную динамику. Инвестиции в основной капитал выросли на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее заметный рост вложений зафиксирован в обрабатывающей промышленности и энергетике.

На этом фоне добывающий сектор столкнулся с серьезными трудностями. По данным ЕБРР, объем производства сократился на 11,4%. На показатели повлияли перебои в работе Каспийского трубопроводного консорциума, а также инцидент на месторождении Тенгиз.

Несмотря на снижение добычи, экономика продолжила расти за счет отраслей, ориентированных на внутренний рынок. Это одна из наиболее заметных тенденций последних лет, поскольку традиционно именно сырьевой сектор считался главным источником экономической динамики.

Темпы роста в регионе

Согласно прогнозу ЕБРР, экономика Казахстана вырастет на 4,7% в 2026 году и на 4,5% в 2027 году.

По темпам роста республика уступает ряду соседних стран. В Кыргызстане ожидается рост ВВП на 8,7% в 2026 году и 7% в 2027-м. В Таджикистане экономика может увеличиться на 7,9% и 7% соответственно, в Узбекистане – на 6,5% и 6%, в Туркменистане – на 6,3% в оба года. Экономика Монголии, по оценке банка, будет расти на уровне 5,5%.

В ЕБРР подчеркивают, что такая картина связана не столько с ослаблением Казахстана, сколько с ускорением всего региона, который в последние годы демонстрирует высокую экономическую активность.

Потребление замедляется, роль инвестиций растет

Еще одна тенденция, на которую обращают внимание аналитики банка, связана с внутренним спросом.

В первом квартале потребление домашних хозяйств начало замедляться, а реальные заработные платы снизились. На этом фоне инвестиции становятся все более значимым фактором экономического роста.

Фактически экономика все больше опирается на создание новых производственных мощностей, модернизацию инфраструктуры и развитие несырьевых отраслей.

По мнению экспертов ЕБРР, это может стать важным фактором устойчивости в среднесрочной перспективе, особенно на фоне нестабильной ситуации на сырьевых рынках.

Главные риски

Среди ключевых угроз для экономики Казахстана банк по-прежнему называет волатильность цен на нефть, возможные перебои в работе экспортной инфраструктуры и замедление экономического роста в Китае и России, которые остаются крупнейшими торговыми партнерами страны.

В ЕБРР также отмечают усиление внешних рисков для всего региона, связанных с колебаниями цен на энергоносители, нарушением логистических цепочек и последствиями международных санкций.

Тем не менее нынешняя ситуация показывает, что экономика Казахстана постепенно становится более диверсифицированной. Пока нефтяной сектор сталкивается с ограничениями, рост поддерживают строительство, транспорт и промышленность. Именно эти отрасли сегодня привлекают значительную часть новых инвестиций и формируют основу для дальнейшего развития экономики.