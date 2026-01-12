"Едет почти бесшумно": как жители Астаны реагируют на тестовый запуск LRT
Сегодня, 23:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 23:15Сегодня, 23:15
138Фото: Акимат Астаны
В Астане проходят тестовые поездки составов легкорельсового транспорт. Горожане уже начали активно делиться видео и фотографиями поездов, снятых из окон домов и автомобилей, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Как отмечают авторы публикаций в соцсетях, во время движения составы практически не издают шума. Некоторые пользователи признаются, что ожидали более громкой работы транспорта, однако реальность оказалась иной - LRT движется тихо и плавно.
Тестовые поездки вызвали активное обсуждение среди жителей столицы. В комментариях пользователи делятся впечатлениями и высказывают ожидания по поводу полноценного запуска системы, которая должна стать частью городской транспортной инфраструктуры.
Самое читаемое
- В соцсетях распространяется информация об убийстве девушки в Шымкенте
- Трамп пригрозил прекратить поставки нефти и финансирование Кубы со стороны Венесуэлы
- Один из районов ВКО обеспечен устойчивым мобильным интернетом
- Для школьников Астаны стартовали мероприятия по принципу "Закон и порядок"
- Иран пригрозил ударами по Израилю и базам США в ответ на возможную атаку