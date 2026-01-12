  • 12 Января, 23:54

"Едет почти бесшумно": как жители Астаны реагируют на тестовый запуск LRT

Сегодня, 23:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акимат Астаны Сегодня, 23:15
Сегодня, 23:15
138
Фото: Акимат Астаны

В Астане проходят тестовые поездки составов легкорельсового транспорт. Горожане уже начали активно делиться видео и фотографиями поездов, снятых из окон домов и автомобилей, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как отмечают авторы публикаций в соцсетях, во время движения составы практически не издают шума. Некоторые пользователи признаются, что ожидали более громкой работы транспорта, однако реальность оказалась иной - LRT движется тихо и плавно.

Тестовые поездки вызвали активное обсуждение среди жителей столицы. В комментариях пользователи делятся впечатлениями и высказывают ожидания по поводу полноценного запуска системы, которая должна стать частью городской транспортной инфраструктуры.

Самое читаемое

Наверх