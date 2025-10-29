В стране планируют внедрить единую цифровую систему учета археологических данных, передаёт BAQ.KZ.

Об этом сообщил депутат Асхат Аймагамбетов в ходе заседания в Мажилисе.

"Сегодня нет точных сведений о том, кто, где и какие раскопки проводит. Отчеты разбросаны по разным ведомствам, и государство не видит полной картины. Единая база объединит всю информацию об археологических исследованиях и памятниках", — сказал мажилисмен.

По его словам, новая система обеспечит прозрачность и контроль в отрасли, а также позволит наладить обмен данными между научными и государственными структурами.