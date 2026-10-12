Единорог за $2 млрд выбрал Казахстан: Network School перенесла штаб-квартиру в Астану

В Казахстане теперь находится штаб-квартира нового «единорога». Технологический проект Network School привлекает инвестиции при оценке в $2 млрд, а в раунде участвуют крупнейшие имена венчурного и криптомира, фонды Polychain Capital и Andreessen Horowitz и биржа Coinbase. Основатель проекта Баладжи Шринивасан называет Астану следующим Дубаем и Сингапуром.

О раунде объявили 9 октября на конференции Network State Conference 2026. На ней выступил заместитель Премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

Кто такой Баладжи Шринивасан

Network School основал технологический предприниматель Баладжи Шринивасан. В прошлом он был техническим директором Coinbase и генеральным партнером Andreessen Horowitz, а еще написал бестселлер «Сетевое государство».

Сам проект описывают как «Кремниевую долину за пределами Кремниевой долины». Он объединяет в одну систему образование, профессиональное сообщество, создание компаний и выход на глобальный рынок труда.

Как проект оказался в Астане

21 июля Министерство ИИ и цифрового развития и Network School подписали меморандум о переносе штаб-квартиры проекта в Астану. В министерстве объясняют это работой с международными технологическими предпринимателями и инвесторами. Цель в том, чтобы привлекать в Казахстан новые проекты, капитал и команды и готовить специалистов для глобального рынка.

Участники Network School переезжают в новый городской кампус в Астане. Он разместится в Международном центре ИИ Alem.ai. Дальше в планах технологический хаб в столице, привлечение венчурных инвесторов и стартапов и сотрудничество по проекту криптогорода в Алатау.

«Роль Казахстана - предоставлять необходимые разрешения и, в определённом смысле, платформу. Наша роль - капитал, таланты и реализация. Такое сочетание может дать очень хороший результат», - сказал Шринивасан.

Почему это «единорог»

Раунд возглавляет криптофонд Polychain Capital. По словам его основателя и генерального директора Олафа Карлсона-Ви, вместе с ним в раунд вошли Andreessen Horowitz, крупнейшая криптобиржа США Coinbase и сам Шринивасан.

«Мы возглавляем инвестиционный раунд Network School совместно с Andreessen Horowitz, Coinbase и самим Баладжи. В рамках этого раунда проект оценивается в 2 миллиарда долларов», - заявил Карлсон-Ви.

Единорогами называют частные компании, которые стоят больше $1 млрд. Network School с оценкой в $2 млрд превышает эту планку вдвое.

«Следующий Дубай, следующий Сингапур»

Шринивасан высоко оценил то, как развивается Астана, качество городской среды и потенциал столицы для международного технологического сообщества.

«На мой взгляд, это следующий Дубай, следующий Сингапур», - сказал он.

По его словам, мир стоит в начале новой волны, когда технологические компании и их команды переезжают из одной юрисдикции в другую. У Казахстана появляется шанс привлечь предпринимателей, которые ищут площадку для долгосрочного бизнеса.

Университет, где учатся до экзамена

Одно из главных направлений сотрудничества это образование. Вместе с Министерством науки и высшего образования Network School планирует создать учебное заведение. Сначала оно будет работать онлайн, а со временем может стать полноценным университетом с правом присуждать академические степени.

Обучение построят вокруг реальных знаний и навыков. Скорость прохождения программы будет зависеть от результатов студента, а квалификацию подтвердит строгий очный экзамен. Учиться можно будет непрерывно, а документы об образовании будут проверять с помощью блокчейна.

Работа с национальными компаниями Казахстана, по словам Шринивасана, свяжет обучение с трудоустройством. Свой подход он сформулировал коротко, «сдай экзамен - получи работу».

Тысячи специалистов в Казахстан

Основатель Network School хочет привезти в страну тысячи, а потом и десятки тысяч специалистов.

«Мы хотим привезти в Казахстан сначала тысячи, а затем десятки тысяч талантливых людей. При этом мы, конечно, будем помогать казахстанцам получать работу на глобальном рынке», — заявил он.

В министерстве считают, что проект отвечает задаче сделать Казахстан ИИ-хабом Евразии. Международная компания с оценкой в $2 млрд может привлечь в страну капитал и компетенции, создать квалифицированные рабочие места и помочь запустить компании, которые будут работать из Казахстана на мировой рынок.