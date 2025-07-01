Сотрудники "Казахстанской авиационной индустрии" (КАИ) обратились к депутатам Мажилиса за помощью. Единственное в стране предприятие по ремонту и техническому обслуживанию самолетов и беспилотных летательных аппаратов оказалось на грани закрытия, передает BAQ.KZ.

На сегодня более 85% работников переведены в режим простоя и не получают заработную плату. С предприятия уходят высококвалифицированные специалисты, многие из которых проходили подготовку за рубежом. Производственные мощности заморожены, счета и имущество арестованы, а все шесть самолетов, находящиеся в ангарах КАИ, не поднимаются в воздух уже пятый год.

По многочисленным обращениям трудового коллектива и профессионального сообщества 1 июля на завод прибыла группа депутатов Мажилиса, членов фракции партии "AMANAT". Парламентарии встретились с сотрудниками и ознакомились с ситуацией на месте.

"Глава государства чётко ставил задачу развивать малую авиацию и поддерживать отечественных производителей. Здесь есть всё необходимое для этого. Но завод оказался в тупике: отсутствие заказов, аресты, земельные споры, долги, которые не дали закрыть вовремя. Это не экономика – это отсутствие организованности. Мы уже поднимали этот вопрос в Парламенте и будем добиваться конкретных решений", – заявил Павел Казанцев.

По словам генерального директора КАИ Кайрата Жауханова, предприятие способно выполнять до десяти капитальных ремонтов самолетов в год. В прошлом году завод передал Министерству обороны 13 авиационных двигателей и вернул один самолет из Польши после ремонта. Еще один самолет до сих пор остается за границей – предприятие не может оплатить его возврат.

"Мы не просим льгот, мы просим право работать. Здесь сконцентрированы уникальные кадры, оборудование, производственные цепочки. Но без заказов и без оплаты по уже выполненным работам завод может окончательно остановиться", – подчеркнул Жауханов.

С января 2024 года КАИ покинули 164 сотрудника, из них 76 – специалисты с высокой квалификацией.

В настоящее время депутаты обсуждают возможные механизмы государственной поддержки, в том числе государственные заказы и защиту производственной базы предприятия. Проблема будет вынесена на уровень депутатских запросов и станет предметом обсуждения на партийных площадках с привлечением всех заинтересованных сторон.