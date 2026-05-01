Единство как основа развития: сенатор о значении 1 мая

День единства народа Казахстана отражает не только исторические традиции, но и современные ценности общества. Об этом заявила депутат Сената Парламента РК Нурия Ниязова.

По ее словам, 1 мая - это не просто календарная дата, а символ общественной зрелости и способности казахстанцев жить в согласии, уважении и взаимной поддержке.

"1 мая - День единства народа Казахстана - это не просто календарная дата, это день, когда особенно ясно ощущается главное преимущество нашей страны: умение жить в мире, уважении и взаимной поддержке, сохраняя культурное многообразие и укрепляя общую гражданскую идентичность. Как говорил Абай Кунанбаев: "Человек человеку - друг, брат и опора". Эти слова особенно точно отражают философию современного Казахстана", - отметила депутат.

Она подчеркнула, что сегодня гражданская идентичность формируется через осознание общей ответственности за судьбу страны вне зависимости от национальности, языка или конфессии.

"Сегодня гражданская идентичность - это осознание того, что независимо от национальности, языка или конфессии мы все являемся гражданами одной страны и несем общую ответственность за ее судьбу. Именно День единства народа Казахстана напоминает нам: сила государства измеряется не только экономикой или ресурсами, но и способностью общества сохранять согласие", - заявила сенатор.

Ниязова отметила, что в условиях современных реформ идея единства приобретает новое содержание, включая участие граждан в управлении государством.

"Сегодня идея единства получает новое содержание через политические реформы и проект новой Народной Конституции. Ее смысл - в укреплении участия граждан в управлении государством, расширении ответственности институтов власти и повышении роли общества. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, создание Халық Кеңесі станет площадкой народного диалога", - подчеркнула она.

Отдельное внимание, по ее словам, уделяется вопросам верховенства закона, межэтнического согласия и роли образования.

"Устойчивое будущее невозможно без справедливости. Именно поэтому верховенство закона является основой сильного государства. Закон должен быть един для всех - независимо от должности, статуса или происхождения. Межэтническое согласие и развитие образования и культуры остаются ключевыми опорами стабильности", - добавила депутат.

В завершение сенатор отметила, что единство начинается с базовых ценностей общества - семьи и воспитания.

"Как женщина, я особенно остро понимаю: единство начинается с семьи, уважения к старшим, воспитания детей, умения слышать друг друга. Когда ребенок растет в атмосфере уважения к другим культурам, языкам и традициям, он вырастает настоящим гражданином Казахстана", - заключила Нурия Ниязова.

Таким образом, День единства народа Казахстана, по оценке сенатора, является не только символом сплоченности, но и ориентиром для дальнейшего развития страны на принципах закона, участия и взаимного уважения.