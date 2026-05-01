"Ассамблея будет и дальше показывать свою плодотворную работу" – Геннадий Шиповских

Празднование Дня единства народа Казахстана, с учетом нестабильной геополитической обстановки, считает депутат Сената Парламента РК Геннадий Шиповских приобретает новый смысл. По-настоящему важной ценностью сегодня становится не золото или нефть, а целостность народа любой страны. Жители страны хорошо понимают это.

"У казахов есть очень хорошая пословица "Бірлік бар жерде – тірлік бар". То есть с русского она переводится: "Там, где есть единство, есть и благополучие". То есть я считаю, что данная пословица, она очень наглядно показывают, что, когда мы едины, мы непобедимы", - рассказывает сенатор.

Это изречение, говорит спикер, в какой-то степени, можно считать общим слоганом для всей страны. Тем более, учитывая колоссальную работу по консолидации общества, которую на протяжении тридцати лет выполняла Ассамблея народа Казахстана. Сегодня она трансформируется в нечто новое.

"После референдума и Конституционной реформы, которую инициировал глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев, у нас началось новая эра. Нас ждет симбиоз Национального Курултая и АНК в лице Народного Совета Казахстана, где Ассамблея будет и дальше показывать свою плодотворную работу", - подчеркивает Геннадий Шиповских.

Единство – для современного казахстанца не просто понятие или слово, а большое сокровище, которое следует беречь. Оно обеспечивает благополучие и веру в стабильное процветающее будущее, делится мнением сенатор, поздравляя жителей страны с праздником.

Напомним, государственный праздник, День единства народа Казахстана, начали отмечать в 1996 году. Он символизирует дружбу, согласие и уважение между представителями разных этносов, живущих в нашей многонациональной стране.