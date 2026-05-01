Единство в многообразии: почему казахстанская модель интересна европейским исследователям

Праздник единства народа Казахстана в этом году получил особое общественно-политическое звучание. В поздравлении Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что солидарность, сплоченность, толерантность, уважение, патриотизм и любовь к родной земле являются непреходящими ценностями казахстанского общества. При этом Глава государства связал тему единства не только с исторической памятью и традициями миролюбия, но и с новой конституционной рамкой, где закреплены принципы единства, солидарности, межэтнической и межконфессиональной гармонии.

Для Казахстана эта тема имеет особое значение. Страна исторически сформировалась как многоэтничное общество, где представители разных культур, языков и религий живут в едином гражданском пространстве. Поэтому формула «единство в многообразии» здесь является не только праздничным лозунгом, но и частью государственной политики, общественной практики и долгосрочного понимания стабильности. О том, как казахстанская модель выглядит с внешней исследовательской точки зрения, читайте в интервью BAQ.KZ с Беате Эшмент, немецким исследователем Центральной Азии, экспертом по межэтническим отношениям, национальным меньшинствам в Казахстане.

– Праздник единства народа Казахстана строится вокруг формулы «единство в многообразии». Насколько, по Вашим наблюдениям, эта идея стала частью не только государственной риторики, но и повседневной гражданской идентичности в Казахстане?

– Казахстанский случай интересен именно тем, что идея многообразия здесь не ограничивается официальными заявлениями или праздничной символикой. Она достаточно заметна и в повседневной жизни. Люди разных этнических групп часто воспринимают Казахстан как общее пространство, связанное с образованием, работой, семейными историями, социальными контактами и общей ответственностью за будущее страны.

С исследовательской точки зрения важно, что в Казахстане сформировалась культура множественной идентичности. Человек может сохранять язык, традиции и память своей этнической группы, но при этом ощущать себя частью единого казахстанского общества. Это не противоречие, а скорее особенность зрелого многоэтничного государства.

Сильная сторона казахстанской модели состоит в том, что многообразие не рассматривается как угроза. Оно встроено в общую гражданскую рамку и воспринимается как часть общественного богатства страны. Именно поэтому формула «единство в многообразии» в Казахстане имеет не только символическое, но и практическое значение.

– В своих исследованиях Вы рассматриваете Казахстан как многоэтничное общество, где разные группы сохраняют культурную самобытность и одновременно участвуют в формировании общей гражданской идентичности. Какие условия помогают этому балансу оставаться устойчивым?

– Для устойчивости такого баланса важно, чтобы культурное многообразие не противопоставлялось общей гражданской принадлежности. В Казахстане этот подход прослеживается достаточно ясно. Разные группы могут сохранять свои традиции, язык, семейную память и религиозные практики, но при этом участвовать в жизни единого государства и воспринимать Казахстан как свою страну.

Большое значение имеет то, что политика Казахстана в этой сфере выстроена не на ассимиляции, а на включении. Государство не требует от граждан отказа от собственной культурной идентичности, но предлагает более широкую гражданскую рамку, в которой все группы связаны общей ответственностью и общим будущим.

Это достаточно сильная и прагматичная модель. Она позволяет избегать жесткого разделения общества по этническому признаку и одновременно поддерживать чувство принадлежности к стране. В этом смысле Казахстан показывает, что многообразие может быть не источником напряжения, а ресурсом общественной устойчивости.

– Президент Касым-Жомарт Токаев связывает общественное единство с принципами справедливости, равных возможностей и правового порядка. Насколько такая политическая рамка может укреплять межэтническое доверие в многообразном обществе?

– Для многоэтничного общества очень важно, чтобы единство не оставалось только эмоциональным призывом. Оно должно быть связано с конкретными правилами, равными возможностями и доверием к институтам. В этом смысле нынешняя политическая рамка Казахстана выглядит значимой, потому что она соединяет тему согласия с вопросами справедливости, правового порядка и защиты прав граждан.

Межэтническое доверие укрепляется тогда, когда люди видят, что их этническое происхождение не ограничивает доступ к образованию, карьере, государственным услугам и общественному участию. Если закон действует как общий принцип для всех, это снижает чувство уязвимости и усиливает гражданскую солидарность.

Преимущество казахстанского подхода заключается в том, что единство все больше связывается не только с культурой и исторической памятью, но и с качеством управления. Для долгосрочной стабильности это особенно важно, потому что устойчивое согласие строится не только на символах, но и на справедливых правилах.

– В новой Конституции Казахстана закреплены принципы единства, солидарности, межэтнического и межконфессионального согласия. Можно ли говорить, что Казахстан переводит модель общественного согласия из символической плоскости в более устойчивую институциональную рамку?

– Да, такую интерпретацию можно предложить. Когда принципы единства, солидарности и межэтнической гармонии закрепляются в конституционном тексте, они получают более высокий общественный и правовой статус. Это уже не только часть праздничной риторики, а элемент общего понимания того, каким должно быть государство и общество.

Для Казахстана это особенно важно, потому что межэтническое согласие всегда было одним из факторов внутренней устойчивости. Сейчас эта тема получает более современное звучание: она связывается с модернизацией, равными возможностями, правовым порядком и ответственностью институтов перед гражданами.

Казахстан показывает, что политика многообразия должна иметь не только культурное, но и институциональное измерение. Такой подход делает модель согласия более устойчивой, потому что она опирается не только на традиции мирного сосуществования, но и на нормы, правила и долгосрочные государственные решения.

– Казахстан часто рассматривается как пример стабильного многоэтничного общества. Какие факторы, на Ваш взгляд, имеют решающее значение: исторический опыт сосуществования, государственная политика, работа институтов или сама повседневная культура взаимного уважения?

– Я бы не выделяла только один фактор. Казахстанская устойчивость складывается из нескольких элементов. Первый, это исторический опыт совместной жизни разных этнических групп. Он был сложным, иногда травматичным, но со временем сформировал практики сосуществования и взаимной адаптации.

Второй фактор, это последовательная государственная политика, которая с первых лет независимости подчеркивала значение межэтнического согласия и общей гражданской принадлежности. Важно, что Казахстан не отказался от этой линии, а продолжает развивать ее с учетом новых общественных условий.

Третий фактор, это институты и общественные площадки, которые позволяют разным группам сохранять видимость и участие в жизни страны. Наконец, огромное значение имеет повседневная культура уважения. Люди вместе учатся, работают, живут в одних городах и селах. Опыт Казахстана состоит в том, что многообразие здесь стало частью национальной истории и одновременно ресурсом будущего развития.