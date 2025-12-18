В Казахстане создадут единый цифровой сервис Smart Turmys, который объединит все базовые коммунальные услуги в формате "одного окна". О планах по цифровизации сферы жилищно-коммунального хозяйства сообщила вице-министр промышленности и строительства Жаннат Дубирова, передаёт BAQ.KZ.

Новый сервис охватит услуги по водо-, тепло-, электро- и газоснабжению, а также вывозу твердых бытовых отходов. Проект направлен на упрощение взаимодействия граждан с коммунальными службами и сокращение числа обращений в различные инстанции.

По словам Жаннат Дубировой, перед запуском системы был проведён полный реинжиниринг процессов, чтобы цифровизация не носила формальный характер.

"Мы пересмотрели все процедуры, чтобы система действительно работала на людей. Запуск Smart Turmys запланирован на 2026 год. Это позволит обеспечить прозрачность начислений и повысить удобство получения коммунальных услуг для потребителей", — отметила вице-министр.

Ожидается, что внедрение единого цифрового сервиса повысит прозрачность в сфере ЖКХ, упростит контроль за платежами и снизит нагрузку на коммунальные службы за счёт сокращения бумажного документооборота и дублирующих обращений граждан.