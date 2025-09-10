В рамках реализации Послания Главы государства в Казахстане оптимизируют и объединят более 30 информационных систем в сфере системы здравоохранения на единой цифровой платформе. Это позволит снизить административную нагрузку на врачей и повысить эффективность всей системы, передаёт BAQ.KZ.

В правительстве отмечают, что решение принято с учетом появления новых технологий и необходимости упростить рабочие процессы для медицинского персонала. Ожидается, что объединение систем позволит создать единую базу данных, исключит необходимость ручного переноса сведений и освободит время врачей для непосредственной работы с пациентами.

"Сегодня в Министерстве здравоохранения существует более 30 информсистем, и это порождает трудности для врачей и персонала. Потому что они должны в рамках своего процесса забивать лекарства для учета в одну систему, входить в другую, иметь свой аккаунт и пароль", — отметил вице-министр цифрового развития Дмитрий Мун.

Реализация проекта уже началась. До конца текущего года семь систем будут переведены на единую платформу.