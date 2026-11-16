Единые правила риэлторских услуг: шаг к профессиональному рынку недвижимости Казахстана

Вопрос установления единых правил оказания риэлторских услуг становится важным этапом развития рынка недвижимости Казахстана. Формирование прозрачных требований к деятельности специалистов, профессиональной подготовке и качеству предоставляемых услуг позволит повысить доверие граждан и укрепить стандарты работы отрасли.

Такое мнение высказала президент Саморегулируемой ассоциации риэлторов Казахстана Лариса Степаненко в интервью BAQ.KZ.

«Очень важно, что вопросы регулирования риэлторской деятельности последовательно переходят в практическую плоскость. Единые правила – это прежде всего возможность сформировать понятные и прозрачные отношения между специалистом и клиентом, определить стандарты качества услуг и повысить профессиональную ответственность участников рынка», – отметила эксперт.

По ее словам, одним из ключевых направлений развития отрасли должно стать формирование системы профессиональной подготовки и подтверждения квалификации риэлторов.

«Работа риэлтора требует комплексных знаний: необходимо ориентироваться в гражданском и жилищном законодательстве, понимать особенности оформления сделок, уметь проверять документы на недвижимость, оценивать юридические риски, вести переговоры и сопровождать интересы клиента на всех этапах сделки. Поэтому профессиональная подготовка и постоянное повышение квалификации должны стать неотъемлемой частью этой деятельности», – подчеркнула Лариса Степаненко.

Отдельное значение эксперт придает внедрению единых требований к договорам оказания риэлторских услуг.

«Клиент должен четко понимать, какие услуги он получает, какие обязательства принимает на себя специалист, как формируется стоимость работы и в каком порядке производится оплата. Прозрачный договор защищает интересы обеих сторон и создает основу для долгосрочного доверия», – считает президент САРК.

Она также отметила, что профессиональная услуга риэлтора включает значительно больше, чем подбор или показ объекта недвижимости.

«Это комплексная работа, которая охватывает анализ рынка, поиск подходящих объектов или покупателей, проверку документов, организацию переговоров, выявление возможных рисков, координацию участников и сопровождение сделки до ее завершения. Именно поэтому важно формировать единое понимание содержания и стандартов риэлторской услуги», – пояснила эксперт.

По словам Ларисы Степаненко, важную роль в развитии отрасли должно сыграть профессиональное саморегулирование, предусматривающее соблюдение этических норм, стандартов качества, рассмотрение обращений клиентов и механизмы профессиональной ответственности.

Саморегулируемая ассоциация риэлторов Казахстана работает с 2009 года. За это время организацией разработаны Кодекс профессиональной этики и национальный стандарт СТ РК 3702-2020. Кроме того, подготовлены профессиональные требования к деятельности агентств недвижимости и отдельных риэлторов. В настоящее время соответствующий профессиональный стандарт проходит согласование в Министерстве торговли и интеграции.

«Наша задача – содействовать формированию сильного профессионального сообщества, в котором специалисты работают по единым понятным правилам, постоянно повышают квалификацию и несут ответственность за качество своих услуг. В конечном итоге от этого выигрывают все участники рынка, прежде всего граждане, которые получают профессиональную поддержку при решении одного из важнейших жизненных вопросов – приобретении, продаже или аренде недвижимости», – резюмировала Лариса Степаненко.

Ранее сообщалось, что в Казахстане прорабатывают новые правила работы риелторов, которые должны сделать отношения между специалистами и клиентами более прозрачными. Изменения могут коснуться и профессиональных требований к участникам рынка. Министерство торговли и интеграции рассматривает возможность установления обязательных требований на основе национального стандарта.