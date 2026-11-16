Кто заказал, тот и платит? В Казахстане готовят новые правила для риелторов

Комиссия за услуги, которые человек не заказывал, навязанные договоры и непонятные условия оплаты – подобные ситуации на рынке недвижимости могут получить законодательное решение. В Казахстане прорабатывают новые правила работы риелторов, которые должны сделать отношения между специалистами и клиентами более прозрачными.

Речь идет не просто о формальном обновлении требований к профессии. Предлагаемые изменения затронут саму схему взаимодействия с клиентами: от заключения договора до оплаты услуг и ответственности за их качество.

Одно из ключевых предложений – установить единые правила оказания риелторских услуг. В частности, планируется четко определить, как должны заключаться договоры, какие обязательства берут на себя стороны и на каких условиях специалист получает вознаграждение.

В договоре должны быть указаны конкретный перечень услуг, их стоимость, размер комиссии и порядок ее выплаты. Клиент также должен заранее понимать, чьи интересы представляет риелтор и за что именно он берет деньги.

Особый акцент сделан на комиссиях. Предлагается исключить ситуации, когда оплату требуют с граждан, которые не обращались за услугами специалиста и не заключали с ним соответствующий договор.

Риелтор – не просто посредник

Изменения могут коснуться и профессиональных требований к участникам рынка. Министерство торговли и интеграции рассматривает возможность установления обязательных требований на основе национального стандарта.

Параллельно разрабатывается профессиональный стандарт риелтора. Он должен определить, какими знаниями, навыками и квалификацией обязан обладать специалист, сопровождающий сделки с недвижимостью.

Кроме того, обсуждается развитие системы саморегулирования отрасли. Профессиональные объединения смогут устанавливать требования к своим участникам, следить за соблюдением этических норм, рассматривать жалобы клиентов и принимать меры в отношении нарушителей.

Еще одна инициатива касается подтверждения квалификации. Предлагается привлечь к этому процессу аккредитованные организации, чтобы у потребителей была возможность получить более полную информацию о профессиональной подготовке риелтора.

Профессию могут включить в отдельный перечень

Совместно с Министерством труда и социальной защиты населения планируется рассмотреть вопрос о включении риелторов в перечень регулируемых профессий. Это позволит установить требования к подготовке специалистов и предусмотреть механизмы подтверждения их квалификации.

Отдельный блок предложений касается защиты потребителей. Министерство совместно с депутатами Курултая и представителями профессионального сообщества обсуждает законодательные меры против навязывания услуг, недобросовестных условий договоров и необоснованного взыскания комиссионных.

Таким образом, рынок риелторских услуг в Казахстане может перейти к более четким правилам: с понятными договорами, прозрачной оплатой и определенной ответственностью специалистов. Для покупателей, продавцов и арендаторов жилья это прежде всего вопрос защиты собственных денег и прав.