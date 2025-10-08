Единый портал строительства заработает с января 2026 года
Проект станет "единым окном" для участников рынка
Единый портал строительстве планируют запустить с января 2026 года, сообщил на пленарном заседании Мажилиса министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, передает BAQ.KZ.
"Система уже протестирована, в течение некоторого времени проходила процедуру проверки информационной безопасности. Но уже они закончились. Сейчас нам осталось провести интеграцию двух заключительных систем - частной экспертизы и государственной экспертизы. Срок стоит - ноябрь месяц. И мы планируем, что с января месяца система уже будет введена в эксплуатацию", - сказал министр, отвечая на вопрос депутат.
Министр отметил, что в строительной отрасли сегодня функционирует несколько различных информационных систем. Это создают неудобства, так как для работы в разных системах им приходится каждый раз заново создавать личный кабинет, проходить регистрацию, вводить учётные данные и прикладывать документы, что приводит к многократному повторению одних и тех же действий.
Для решения этой проблемы и повышения удобства пользователей будет создан Единый портал строительства.
Как отметил министр, данный проект подробно обсуждался с депутатами и станет своего рода "единым окном" для участников рынка, позволяя объединить все ключевые процессы в одной системе.
