Единый портал строительстве планируют запустить с января 2026 года, сообщил на пленарном заседании Мажилиса министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, передает BAQ.KZ.

"Система уже протестирована, в течение некоторого времени проходила процедуру проверки информационной безопасности. Но уже они закончились. Сейчас нам осталось провести интеграцию двух заключительных систем - частной экспертизы и государственной экспертизы. Срок стоит - ноябрь месяц. И мы планируем, что с января месяца система уже будет введена в эксплуатацию", - сказал министр, отвечая на вопрос депутат.

Министр отметил, что в строительной отрасли сегодня функционирует несколько различных информационных систем. Это создают неудобства, так как для работы в разных системах им приходится каждый раз заново создавать личный кабинет, проходить регистрацию, вводить учётные данные и прикладывать документы, что приводит к многократному повторению одних и тех же действий.

Для решения этой проблемы и повышения удобства пользователей будет создан Единый портал строительства.

Как отметил министр, данный проект подробно обсуждался с депутатами и станет своего рода "единым окном" для участников рынка, позволяя объединить все ключевые процессы в одной системе.