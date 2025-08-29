В ноябре прошлого года Национальный банк и Национальная платежная корпорация презентовали систему с единым QR-кодом для всех банков Казахстана. На какой стадии находится проект сегодня? На этот вопрос Нацбанк ответил в официальном письме на запрос Baq.kz.

Как сообщили в Нацбанке, функционал межбанковских QR-платежей и переводов по номеру телефона реализован на базе Межбанковской системы мобильных платежей Национального Банка. Система запущена в ноябре прошлого года и готова для использования участниками финансового рынка. К ней поэтапно подключаются все банки, оказывающие услуги розничных платежей и переводов населению.

"В настоящее время 9 банков заключили договора участия в системе, 5 из которых подключены к сервису переводов по номеру телефона. Таким образом, клиентам данных банков сегодня доступны быстрые переводы друг другу по номеру телефона", - говорится в ответе на запрос.

Что касается сервиса межбанковских QR-платежей, банки проходят этап доработки собственных систем и тестирования взаимодействия с другими участниками.

Для того чтобы обеспечить доступность сервисов для клиентов всех банков, Национальным банком разработаны законодательные поправки. Они закрепляют требование обязательного взаимодействия банков с Межбанковской системой мобильных платежей, что позволит сделать переводы и QR-платежи универсальными и доступными для всех пользователей.