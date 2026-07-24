Единый QR в Казахстане: почему бизнес пока не почувствовал обещанных выгод

С 19 июля 2026 года в Казахстане официально заработал единый QR-код для всех банков. Теперь граждане могут оплачивать товары и услуги через приложение любого банка в торговых точках, подключенных к системе.

В Национальном банке заявляли, что единая платежная инфраструктура позволит финансовым организациям конкурировать за клиентов качеством сервисов, а не за счет закрытых экосистем. Ожидается, что это повысит доступность финансовых услуг и упростит безналичные расчеты.

Вместе с тем эксперты по-разному оценивают нововведение. Подробнее — в материале корреспондента BAQ.KZ.

Борьба с доминированием банков

Главное преимущество единого QR-кода заключается в снижении зависимости рынка от одного доминирующего банка, считает финансовый советник R-Finance Арман Байганов.

«Ранее банки, у которых QR-сервисы были развиты слабее или отсутствовали, оказывались в менее выгодном положении. Их клиенты не всегда могли оплачивать покупки с помощью QR-кода в нужной торговой точке. Теперь пользователи смогут совершать платежи через приложение любого банка по единому QR-коду. Это позволит банкам конкурировать за счет качества своих услуг и продуктов, а не благодаря размеру собственной закрытой экосистемы. Таким образом, снизится риск доминирования отдельных банковских структур, и это, безусловно, положительный момент», - говорит эксперт.

Финансовый эксперт Дмитрий Казанцев также считает, что идея единого QR-кода выглядит действительно перспективной.

«Это снижает зависимость от отдельных банковских экосистем и должно ограничить монополию на рынке», - говорит Казанцев.

Комиссии за платежи

При этом эксперты обращают внимание, что комиссия за платежи по единому QR-коду остается достаточно высокой. И такие условия остаются невыгодными прежде всего для предпринимателей и физических лиц, считает Казанцев.

«Например, у предпринимателя могут быть установлены терминалы Kaspi и Halyk. Если клиент оплачивает покупку через QR-код Halyk в терминале Halyk, комиссия составляет около 0,5%. Но если тот же клиент совершает оплату через QR-код Halyk в терминале Kaspi, комиссия может достигать 1,35%.

Для предпринимателя такая разница весьма существенна.

Поэтому идея единого QR-кода, который должен был избавить бизнес от зависимости от нескольких банковских терминалов, пока в полной мере не сработала.

Предприниматели, как и прежде, будут вынуждены пользоваться двумя или тремя POS-терминалами, чтобы снизить расходы на комиссии», - говорит Казанцев.

Эксперт считает, что снижение межбанковской ставки позволило бы уменьшить комиссию для предпринимателей до уровня не выше 0,8%. В этом случае использование единого QR-кода стало бы действительно выгодным для всех участников рынка.

Арман Байганов считает, что действующий размер комиссии создает существенную нагрузку на бизнес.

«Предположительно, около 1% комиссии перечисляется банку покупателя. При этом комиссия взимается не с физического лица, совершающего покупку, а с предпринимателя, принимающего оплату за товары или услуги. Поэтому государству необходимо рассмотреть возможность регулирования тарифов и снижения комиссии. В таком случае единый QR-код станет более выгодным и востребованным.

Сейчас же высокая комиссия может увеличить расходы предпринимателей, которые впоследствии могут быть заложены в стоимость товаров и услуг», - отметил эксперт.

Банкам не выгоден единый QR

Финансовый аналитик Андрей Чеботарев подчеркивает, что комиссию за единый QR устанавливает не Национальный банк, а сами банки. Комиссия взимается, когда покупатель оплачивает через терминал одного банка картой или QR другого банка.

«В Казахстане эта комиссия довольно высокая - в среднем около 1%, а иногда доходит и до 2%. В других странах она значительно ниже. Именно из-за этого и формируется такая высокая комиссия.

Комиссия самого Национального банка за пользование системой составляет всего 0,05%. Все остальное банки устанавливают самостоятельно. Сейчас комиссия действительно получилась высокой, но, насколько я понимаю, Нацбанк не хочет вмешиваться в процесс ее формирования, поскольку это рыночный механизм», - сказал аналитик.

Он отметил, что для Национального банка ключевой задачей было создать и запустить саму систему единого QR. В дальнейшем комиссии могут снизиться под влиянием регулятора или за счет усиления конкуренции между банками.

При этом Чеботарев отметил, что единый QR не слишком выгоден самим банкам, поскольку он разрушает замкнутые экосистемы и снижает их монополию на платежи.