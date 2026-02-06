Сенат Парламента Казахстана рассмотрел Закон и сопутствующие поправки, направленные на поддержку и развитие креативных индустрий, передает BAQ.KZ.

Документ разработан по инициативе депутатов в рамках поручения Главы государства и призван заложить системные основы для формирования креативной экономики.

Законом уточняется понятийный аппарат в сфере креативных индустрий, а также закрепляются права работников данного сектора. Одним из ключевых нововведений становится создание единого реестра субъектов креативных индустрий с онлайн-учётом, что позволит повысить прозрачность и эффективность государственной поддержки.

Уполномоченному государственному органу предоставляются полномочия по ведению реестра, утверждению правил предоставления в имущественный найм объектов республиканских организаций культуры, а также реализации мер по вовлечению молодежи в креативные индустрии.

Вместе с тем, законом вводится обязательное предварительное согласование культурно-массовых мероприятий с участием зарубежных коллективов. Такое согласование должно осуществляться не позднее чем за 30 рабочих дней до даты проведения мероприятия.

Отдельные изменения затрагивают сферу кинематографии. В частности, срок рассмотрения заявлений на выдачу прокатных удостоверений увеличивается с 7 до 30 рабочих дней. Кроме того, вводится процедура экспертной предпрокатной экспертизы фильмов.

В целом, как отмечают законодатели, принятые нормы формируют устойчивую правовую основу для развития креативных индустрий, создавая условия для монетизации творческого потенциала граждан и расширения вклада креативной экономики в развитие страны.