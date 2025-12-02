Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев на заседании Правительства доложил о проводимой работе по цифровизации обрабатывающей промышленности, передает BAQ.KZ.

По его словам, по итогам прошлого года доля предприятий, внедряющих цифровые технологии, выросла с 12,9% до 19%, а их количество увеличилось до более 1 тыс.

Средства кибербезопасности внедрены на 246 предприятиях, облачные технологии – на 142, решения промышленного интернета вещей и искусственного интеллекта – на 72, промышленные роботы работают на 48 производствах.

Спикер добавил, что в рамках исполнения поручения Главы государства разработана Дорожная карта по внедрению технологий искусственного интеллекта. На крупных предприятиях, включая "СарыаркаАвтоПром", "Казфосфат", "Qarmet", "Казцинк", ERG, KAZ Minerals, "Astana Motors" реализуется 41 ИИ-решение.

В настоящее время формируется Национальная информационная цифровая экосистема промышленности, обеспечивающая сбор, хранение и анализ данных, а также информационное взаимодействие между государственными органами и предприятиями. Основные компоненты экосистемы уже проходят поэтапный запуск.

Запущена Государственная информационная система Tizilim, позволяющая анализировать закупки недропользователей. В системе зарегистрировано более 6 тыс. заказчиков и 900 поставщиков.

Также с 1 января вводится Единый реестр казахстанских товаропроизводителей для прозрачной и адресной поддержки предприятий с реальной производственной базой.