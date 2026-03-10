Ученые впервые в истории полностью создали цифровую копию мозга мухи, а затем снабдили его виртуальным телом, передает BAQ.kz.

Физик и технопредприниматель Алекс Висснер-Гросс из компании Eon Systems сообщил, что нейронаука стала на шаг ближе к тому, чтобы воссоздать человеческий мозг в симуляции.

Изображение наверху, демонстрирует переход от статической карты нейронных связей к многовекторной поведенческой модели виртуального насекомого. На графиках отражена электрическая активность скопированных узлов.

Напомним, еще в 2024 году Eon Systems создала полную эмуляцию мозга плодовой мушки дрозофилы. Более 125 тысяч нейронов и 50 миллионов синаптических связей реального биологического организма скопировали и запустили в виртуальной среде. Модель предсказывала двигательное поведение мухи с точностью до 95%, но сама оставалась бестелесной. Виртуальный мозг получил возможность двигаться спустя полтора года. Виртуальная муха ходила, летала, мыла лапки и находила пищу, разбросанную в симуляции.