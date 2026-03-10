Эффект мухи: Ученые назвали возможным перенос человеческого сознания в цифровую симуляцию
Оцифрованная дрозофила из эксперимента начала "мыслить" самостоятельно.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Ученые впервые в истории полностью создали цифровую копию мозга мухи, а затем снабдили его виртуальным телом, передает BAQ.kz.
Физик и технопредприниматель Алекс Висснер-Гросс из компании Eon Systems сообщил, что нейронаука стала на шаг ближе к тому, чтобы воссоздать человеческий мозг в симуляции.
Изображение наверху, демонстрирует переход от статической карты нейронных связей к многовекторной поведенческой модели виртуального насекомого. На графиках отражена электрическая активность скопированных узлов.
Напомним, еще в 2024 году Eon Systems создала полную эмуляцию мозга плодовой мушки дрозофилы. Более 125 тысяч нейронов и 50 миллионов синаптических связей реального биологического организма скопировали и запустили в виртуальной среде. Модель предсказывала двигательное поведение мухи с точностью до 95%, но сама оставалась бестелесной. Виртуальный мозг получил возможность двигаться спустя полтора года. Виртуальная муха ходила, летала, мыла лапки и находила пищу, разбросанную в симуляции.
Самое читаемое
- В Атырау нашли тела еще двух членов пропавшей семьи
- Сборную Казахстана дисквалифицировали на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина
- Иран осуществил очередной запуск ракет в направлении Израиля
- В Астане нашли пропавшую 16-летнюю девушку
- Камни с фасада бывшего общежития в Астане падают на людей и машины