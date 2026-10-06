Эффект от трех ИИ-решений в энергетике Казахстана оценили в 23 млрд тенге в год
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Совокупный экономический эффект от трех решений с применением искусственного интеллекта в топливно-энергетическом комплексе Казахстана оценивается примерно в 23 млрд тенге в год. Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.
По его словам, сегодня в энергетической отрасли сформирован портфель из 45 проектов в сфере искусственного интеллекта. Из них 34 уже находятся на стадии внедрения. ИИ применяется, в частности, для прогнозирования потребления газа, планирования оборота нефтепродуктов и повышения производственной безопасности в энергетике.
«На сегодняшний день в отрасли сформирован портфель из 45 проектов в сфере искусственного интеллекта, из них 34 находятся на стадии внедрения. В газовой отрасли искусственный интеллект применяется для прогнозирования потребления. Точность составляет до 86%. В нефтегазовой отрасли искусственный интеллект используется для планирования оборота нефтепродуктов. Точность составляет до 85%», – сообщил Ерлан Аккенженов.
Отдельное направление связано с использованием ИИ для повышения безопасности на производственных объектах.
«В энергетике искусственный интеллект направлен на повышение производственной безопасности. Ожидается снижение происшествий до 78%. Совокупный экономический эффект трех решений составляет порядка 23 млрд тенге в год», – сказал министр.
Самое читаемое
- Конина по предоплате обернулась уголовным делом в Астане
- Турецкое судно с зерном затонуло после удара дрона в Чёрном море
- 15-летний школьник из Жамбылской области погиб после конфликта со сверстниками
- Две дороги почти за 282 млрд тенге строят в Кызылординской области
- После трагедии на Каспии: выжившие моряки встретились с родными