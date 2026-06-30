Эффект «серебряной волны»: как старение Казахстана создаст новую экономику

В Казахстане любят говорить о молодости нации: средний возраст гражданина — около 32 лет, а по всей стране бушует бэби-бум. Но за этими радостными цифрами скрывается другой, тектонический демографический тренд. Казахстан стремительно и необратимо стареет. Согласно данным Бюро национальной статистики, индекс старения в стране перешагнул отметку в 31. Это значит, что на каждые 100 детей у нас приходится более 31 гражданина старше 65 лет. И этот показатель растет.

Но вместо того чтобы видеть в этом социальную катастрофу и нагрузку на бюджет, Казахстан объявляет курс на развитие «Серебряной экономики» (Silver Economy). Пожилые люди больше не хотят быть просто «получателями пенсий». Они становятся мощным экономическим драйвером.

Работа после 60-ти: не от бедности, а для самореализации

Статистические данные зафиксировали феномен: за последние два года численность работающих пенсионеров в Казахстане выросла почти наполовину. Часть из них трудится в сельском хозяйстве или сфере услуг, но лавинообразно растет другой сегмент: высококвалифицированные специалисты-профессионалы в сфере бизнеса, администрирования, образования и медицины. Современный казахстанский пенсионер образца 2026 года — это активный, цифровизированный человек с уникальным багажом опыта.

Президент Казахстана ранее четко обозначил задачу: стимулировать «серебряную экономику» и внедрять механизмы отложенного выхода на пенсию. Гражданин может сознательно продолжить трудиться после наступления пенсионного возраста. За это государство предлагает налоговые льготы, гибкие графики работы и, главное, существенное увеличение будущих пенсионных выплат за счет инвестиционного дохода.

Бизнес-ангелы в тюбетейках: стартапы и менторство

«Серебряная экономика» — это огромный, пустующий рынок услуг. В Казахстане зарождается бум так называемых Gerotech-проектов (технологий для пожилых). Что сюда входит?

Платформы менторства: Крупные корпорации и госструктуры готовы платить опытным ветеранам индустрии за наставничество. Молодым ИТ-специалистам не хватает отраслевой экспертизы, которую «серебряные» кадры нарабатывали десятилетиями.

Серебряное предпринимательство: Минтруда прорабатывает механизмы выдачи специальных микрокредитов и субсидий для пенсионеров, желающих открыть свое дело — от крафтового производства до частных детских садов и образовательных центров.

Индустрия активного долголетия: Центры «Активное долголетие», открывающиеся по всей стране, трансформируются из кружков по интересам в хабы цифровой грамотности, йоги и финансовой безопасности.

Готово ли государство?

Перестройка идет прямо сейчас. Главная задача — защитить этот уязвимый, но активный пласт населения. Именно пожилые люди чаще всего становятся мишенью кибермошенников, поэтому курсы кибергигиены для старшего поколения стали делом национальной безопасности. Старение нации — это не приговор для бюджета. Это колоссальный ресурс.

«Серебряная волна» способна сбалансировать казахстанский рынок труда, передать институциональную память молодежи и создать целые сектора экономики, ориентированные на качество жизни. Старость в Казахстане официально перестает быть синонимом угасания.