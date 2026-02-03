Египет начал принимать раненых и больных палестинцев из Газы
Как сообщили в понедельник палестинские источники, первая группа больных и раненых палестинцев выехала из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт Рафах. Данный ключевой пограничный пункт пропуска был открыт в пробном режиме 1 февраля, передает BAQ.KZ со ссылкой на Синьхуа.
По информации источников, пять пациентов в сопровождении 10 родственников и лиц, осуществляющих уход, пересекли границу между южной частью палестинского анклава и Египтом. Как добавили источники, никто из тех, кто, как ожидалось, въедет в Газу из Египта, до сих пор не вернулся в анклав.
– Факт выезда палестинцев из Газы подтвердил египетский телеканал "Аль-Кахера" со ссылкой на официальных лиц Египта. Пересечение границы произошло спустя несколько часов после того, как КПП Рафах частично возобновил работу впервые за более чем полтора года в рамках второго этапа прекращения огня в секторе Газа, – пишет Синьхуа.
