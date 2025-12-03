  • 3 Декабря, 03:47

Египет повысил стоимость въездных виз для иностранных туристов

С 1 декабря визовый сбор увеличен до 45 долларов.

Фото: pexels.com

Египет официально повысил стоимость въездной визы: с 1 декабря сбор увеличили с 25 до 45 долларов США, передает BAQ.KZ со ссылкой на rg.ru.

Соответствующий указ подписал президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси, документ вступил в силу на следующий день после подписания.

Согласно опубликованной в официальном журнале информации, за документы, заверяемые МИД внутри страны, теперь будет взиматься 50 египетских фунтов - около одного доллара. Кроме того, вводится дополнительный сбор до 20 долларов за оформление въездных и транзитных виз в аэропортах и на пограничных пунктах, а также за консульские услуги в диппредставительствах Египта за рубежом.

В указе отмечено, что решение принято в соответствии с позицией Палаты представителей, установившей предельный размер новой пошлины - не более 20 долларов или эквивалент в другой валюте.

