Египет повысил стоимость въездных виз для иностранных туристов
С 1 декабря визовый сбор увеличен до 45 долларов.
Египет официально повысил стоимость въездной визы: с 1 декабря сбор увеличили с 25 до 45 долларов США, передает BAQ.KZ со ссылкой на rg.ru.
Соответствующий указ подписал президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси, документ вступил в силу на следующий день после подписания.
Согласно опубликованной в официальном журнале информации, за документы, заверяемые МИД внутри страны, теперь будет взиматься 50 египетских фунтов - около одного доллара. Кроме того, вводится дополнительный сбор до 20 долларов за оформление въездных и транзитных виз в аэропортах и на пограничных пунктах, а также за консульские услуги в диппредставительствах Египта за рубежом.
В указе отмечено, что решение принято в соответствии с позицией Палаты представителей, установившей предельный размер новой пошлины - не более 20 долларов или эквивалент в другой валюте.
