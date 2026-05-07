Египет заключил нефтяную сделку с Алжиром
Это покроет потребности внутреннего рынка страны.
Сегодня 2026, 07:57
143Фото: Istockphoto
Египет подписал меморандум с Алжиром о поставках сырой нефти. Об этом сообщили в Министерстве нефти и минеральных ресурсов Египта, передает BAQ.kz со ссылкой на Anadolu.
Согласно соглашению, Египет будет импортировать нефть из Алжира. Это необходимо для того, чтобы покрыть потребности внутреннего рынка страны.
Сотрудничество между двумя государствами направлено на обеспечение стабильных поставок энергоресурсов и поддержку энергетического сектора Египта.
