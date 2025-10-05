Египетские артефакты ввозили в США под видом садовых статуй
Одна из статуй стоит шесть миллионов долларов.
В США изъяли редкие артефакты возрастом более 4 тысяч лет, которые контрабандисты пытались ввезти под видом "домашнего декора", передает BAQ.KZ cо ссылкой на Bild. Среди них — погребальная статуя из известняка, предположительно вывезенная из Саккары или Гизы, древнейших царских некрополей Египта. Её стоимость оценивается примерно в 6 миллионов долларов.
Как сообщили в прокуратуре Мэриленда, суд окончательно постановил конфисковать 14 предметов древнеегипетского искусства, включая амулеты, каменные фигурки и вазу. Чтобы обойти контроль, злоумышленники задекларировали ценные находки как "садовые украшения" и "аксессуары для дома", скрыв их подлинное происхождение и культурную ценность.
Эксперты установили, что артефакты относятся к эпохе Древнего царства Египта — приблизительно к 2700–2200 годам до н. э. Прокурор Келли О. Хэйс назвала это решение "важным шагом в борьбе с контрабандой культурных ценностей на американском арт-рынке".
Эти предметы — не просто реликвии. Это свидетели человеческой истории, которые нельзя заменить, — отметил специальный агент Эван Кампанелла.
